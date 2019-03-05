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Vali Gündüzöz hayvanları telef olan vatandaşı ziyaret etti

Muş Valisi Doç.

05 Mart 2019 Salı 12:29
Vali Gündüzöz hayvanları telef olan vatandaşı ziyaret etti

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Yeşilova beldesinde bir ahırın çökmesi sonucu hayvanları telef olan Hıyas Yaman’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Yeşilova beldesinde HıyasYaman’a ait ahır, aşırı yağışlar sonucu çökmesi sonucu 90 küçükbaş ve 40 küçükbaş olmak üzere toplam 130 hayvan enkaz altında kalarak telef oldu. Durumun bildirilmesi üzerine beldeyegiden Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, hayvan sahibi Hıyas Yaman’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, olay yerinde inceleme yaptı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 12:29
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