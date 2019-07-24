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Vali Günaydın:”Toplumu objektif olarak bilgilendirme misyonunu üstlenen gazetecilerin emekleri takdire şayandır”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında gazetecilerin kamu yönetimi ve vatandaşlar arasında bir köprü vazifesi yaptığını söyledi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:32
Vali Günaydın:”Toplumu objektif olarak bilgilendirme misyonunu üstlenen gazetecilerin emekleri takdire şayandır”

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında gazetecilerin kamu yönetimi ve vatandaşlar arasında bir köprü vazifesi yaptığını söyledi.


Vali Şehmus Günaydın 24 Temmuz Gazeteciler Ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Her yıl 24 Temmuz’da Gazeteciler ve Basın Bayramı ile birlikte “Basından Sansürün Kaldırılışının”yıldönümünü kutluyoruz. Toplumumuzda meydana gelen olaylar hakkında kamuoyunu objektif, tarafsız ve doğru bilgilendirmek basınımızın temel görevidir. Böylesine önemli bir misyonu üstlenen gazetecilerin, bu ilkeler doğrultusunda ortaya koydukları emek, çaba ve gayretleri takdire şayandır. Kamu yönetimi ve vatandaşlarımız arasındaki ilişkilerde önemli bir görev üstlenen basınımızın,vatandaşlarımızın gözü, kulağı ve sesi olarak, onların doğru bilgilendirilmesi ve haber alma haklarının en iyi şekilde gerçekleşmesi için ortaya koyacakları çalışmalar büyük önem arz etmektedir. Gerek ülkemizin gerekse ilimizin her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarımızın gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır.


Böylesine önemli bir görevi yerine getirmek için özveri ile çalışan, yerelden ulusala, tüm basın çalışanlarımızın ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, sağlık, başarı ve esenlikler dilerim”

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:32
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