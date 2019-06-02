Vali Günaydın’dan Ramazan Bayramı Kutlama Mesajı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Günaydın, "Dostluğun, barışın, birlik ve beraberlik anlayışının en yüksek düzeyde yaşandığı bir Ramazan Bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin manevi değerlerinin ve tarihimizin derinliklerinden gelen yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel yaşandığı günler bayramlardır" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Bu mübarek günlerde dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimizi kucaklamalıyız. Sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak, şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli ailelerini, ihtiyaç sahipleri, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret etmek, onları sevindirmek hepimizin görevidir.

Değerli Hemşehrilerim,

Kayserimiz sevinçte, tasada tek vücut olabilen, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşayabilen bir toplumdur. Huzur içerisinde geçirdiğimiz Ramazan ayından sonra bayramını da aynı şekilde huzur içerisinde geçirmeniz için her türlü tedbir alınmıştır. Emniyet ve jandarma teşkilatımız, sağlık, itfaiye ve zabıta ekiplerimiz ile diğer ilgililer her zaman olduğu gibi bayram süresinde de görevlerinin başında, sizlerin hizmetinde olacaklardır.

Bayram ziyaretleri münasebetiyle yola çıkacak olan vatandaşlarımızın trafik kurallarına uyarak gidecekleri yerlere sağlıklaulaşmalarını, sevdikleri ile birlikte huzurlu bayram geçirmelerini temenni ederim.

Bu vesile ile tüm şehit ailelerimizin, gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimin, ilimizde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımın ve basın mensuplarımızın aile ve yakınlarının Mübarek Ramazan bayramını tebrik eder, sevgi ve saygılar sunarım."