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Vali Günaydın’dan Kayseri Şeker’e ziyaret

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret etti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:10
Vali Günaydın’dan Kayseri Şeker’e ziyaret

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı ziyaret etti.


Ziyarette Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay Şeker Pancarı tarımının bölgeye ekonomik katkıları ve Kayseri Şeker’e bağlı Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal Şeker Fabrikalarının kampanya hazırlıkları hakkında Vali Günaydın’a bilgi verdi.


Ziyaret esnasında Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hurşit Dede ve Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez de hazır bulundular.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:10
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