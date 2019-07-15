Vali Günaydın’dan 15 Temmuz Şehitlerinin Kabirlerine Ziyaret

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın, beraberlerinde İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ’la birlikte, ’15 Temmuz Milli Birlik Günü Etkinlikleri’ kapsamında, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında Ankara Özel Harekât Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay ve Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in kabirlerini ziyaret etti.

Vali Günaydın ve Eşi Aysel Günaydın ilk olarak Yeşilhisar ilçesinde bulunan Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın ailesini ziyaret etti. Vali Günaydın ziyaret sırasında, “Sizlerin devletimiz ve milletimiz için yaptığınız fedakarlık hiçbir zaman unutulmayacaktır. Devletimiz ve Milletimizher zaman sizlerin yanında olacaktır” diye konuştu. Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın kabrini de ziyaret eden Vali Günaydın, eşi Aysel Günaydın ve protokol üyeleri. Şehidimizin mezarı başında dua ederek mezarına karanfil koydular. Daha sonra Bünyan ilçesinde bulanan Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in ailesini ziyaret eden Vali Günaydın, eşi Aysel Günaydın ve protokol üyeleri, aile ile bir süre sohbet etti. Vali Günaydın burada yaptığı konuşmada, “Bizi güçlü tutan, diri tutan, bizi hain saldırılara karşı üst seviyede motive eden ruh, anlayış, Çanakkale ruhudur. Asil milletimiz ecdadından aldığı bu ruh ve güçle her türlü zorluğu yenecektir" diye konuştu

Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in de kabrini ziyaret eden Vali Günaydın, eşi Aysel Günaydın ve protokol üyeleri şehidimizin mezarı başında dua ederek mezarına karanfil bıraktılar.