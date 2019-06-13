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Vali Günaydın’dan 112 Acil Çağrı Merkezi ile GAMER’e Ziyaret

Vali Şehmus Günaydın, kamu kurum ve kuruluşları ziyaretleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) hizmet binasını ziyaret etti.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:09
Vali Günaydın’dan 112 Acil Çağrı Merkezi ile GAMER’e Ziyaret

Vali Şehmus Günaydın, kamu kurum ve kuruluşları ziyaretleri kapsamında 112 Acil Çağrı Merkezi ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) hizmet binasını ziyaret etti.


Vali Günaydın, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) hizmet binasında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı.


Acil Çağrı Merkezi ile GAMER’in 24 saat esasına göre çalıştığını ifade eden Vali Günaydın “Valiliğimizce il genelinde hizmet veren tüm kurumlarımız Acil Çağrıları çağrı merkezinde acil yardım hizmeti sunan kurumlara yönlendirerek kurumlar arasında işbirliğini ve koordinasyonun daha hızlı ve etkin sağlayacaklar. Güvenli ülke güvenli toplum için etkin koordinasyon vizyonuyla hareket eden Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezimiz (GAMER) de acil durumlarda güvenlik hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesini amaçlıyor.” diye konuştu.


112 Acil Ağrı Merkezinde “Güvercin Sıkışması” ihbarında bulunan bir vatandaşla konuşan Vali Günaydın, konu ile ilgili aynı binada hizmet veren itfaiye ekiplerine güvercinin kurtarılması yönünde talimat verdi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 10:09
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