0553 313 94 23

Vali Günaydın Terörle Mücadele Gazisine Rozetini Taktı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Hakkari ili Çukurca ilçesi gazisi İkmal Üsteğmen Ömer Tekin’e Gazilik rozetini taktı.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:56
Vali Günaydın Terörle Mücadele Gazisine Rozetini Taktı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Hakkari ili Çukurca ilçesi gazisi İkmal Üsteğmen Ömer Tekin’e Gazilik rozetini taktı.


5 Aralık 2016 tarihinde Hakkari ili Çukurca ilçesinde meydana gelen saldırıda bacağından yaralanan gazi İkmal Üsteğmen Ömer Tekin’e Vali Günaydın tarafından Gazilik rozeti takdim edildi.


İkmal Üsteğmen Ömer Tekin’in evinde düzenlenen Gazilik Takdim törenine Vali Günaydın’ın yanı sıra, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, komutanlar ve gazinin ailesi katıldı.


Gazi Üsteğmen Ömer Tekin’in göğsüne şeref madalyası olan Gazilik Rozetini takan Vali Günaydın,öncelikle bu ülke için, canlarını kanlarını gözünü kırpmadan feda etmeye hazır olan tüm güvenlik kuvvetlerine teşekkür ettiğini ifade ederek, devlet olarak şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.


Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilerimize ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen Vali Günaydın, devlet ve millet olarak terörle mücadele konusunda mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirtti.


Gazi Üstteğmen Ömer Tekin’e de vatanına ve milletine yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eden Vali Günaydın, Gazimize bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diledi.


Gazilik Takdim töreninin ardından aile ile bir süre sohbet eden Vali Günaydın daha sonra gazimizin evinden ayrıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Çavuşoğlu: “İdlib muhtırası imzalanmasaydı, daha çok insani felaket yaşanacaktı”
    1. Bakan Çavuşoğlu: “İdlib muhtırası..
    2. Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş açıklaması!
    3. ‘Tırnakçılık’ yöntemi ile kasiyerleri..
    4. İzmir'de dolandırıcılık operasyonu
    5. Şanlıurfa'da koruma altındaki oklu..
    6. Hatırlandıkları için memnun kaldılar
    7. Volvo, otomobillerin hızını 180..
    8. "Çok kırılgan bir takımız"
    9. Rusya 'Skripal' olayında İngiltere'yi..
    10. Yeni içme suyu hattında ilk eve su..
    11. Bakan Dönmez: “AK Parti belediye..
    12. Mitsubishi Electric'ten "evden uzaya"..
    13. Korsan ödeme noktaları için aboneleri..
    14. Gezi Parkı eylemlerine ilişkin..
    15. Yeni S-400'ler teslim edildi
    16. Güney Afrika'ya Türk Cumhurbaşkanı..
    17. Kalp krizi neden olur?
    18. AK Parti'nin Bartın mitingi
    19. Nemrut yolu kardan temizleniyor
    20. ABD, İsrail'e THAAD hava savunma..
    21. AK Parti'nin Bartın mitingi
    22. Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor..
    23. Hollanda'da camiye İslamofobik..
    24. Çöp poşetinin içinde ölü bulunan..
    25. Başkan Tok: “Mega projeleri İlkadım’a..
    26. Yüksek sesle müzik dinlediği için..
    27. NATO'dan Rusya'ya INF çağrısı
    28. Oklu kirpiyi vahşice öldüren şahıslar..
    29. "İstanbullu kimliğini benimseyelim"
    30. Tecavüzler ülkesinde 'sapık' dehşeti!
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Brunson vatandaşlık değiştirdi! Bakın hangi vatandaşlığa geçti
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk