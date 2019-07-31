0553 313 94 23

Vali Günaydın Okul İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Vali Şehmus Günaydın, Hayırsever Mehmet Akköse’nin Talas ilçesine yaptıracağı ilkokulun inşaatında incelemelerde bulunarak, Mart 2019’da temeli atılan okulun Ağustos ayının ortasında anahtar tesliminin yapılacağını söyledi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:11
Vali Günaydın Okul İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Vali Şehmus Günaydın, Hayırsever Mehmet Akköse’nin Talas ilçesine yaptıracağı ilkokulun inşaatında incelemelerde bulunarak, Mart 2019’da temeli atılan okulun Ağustos ayının ortasında anahtar tesliminin yapılacağını söyledi.


Talas İlçesi Talas Mahallesi Çardakbaşı Mevkiinde yaptırılacak olan 24 Derslikli İlkokulu inceleyen Vali Günaydın, okulların yapımında emeği geçen Milli Eğitim Bakanlığımız, Belediyelerimiz ve hayırseverlerimize teşekkür etti.


Kayseri’de eğitimde temel hedeflerinin bir tanesinin birkaç yıl içerisinde tekli eğitime geçmek olduğunu ifade eden Vali Günaydın, çocuklarımızın daha kaliteli okullarda ve sınıflarda, daha iyi fiziki şartlarda eğitim görmesi için çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.


Yaptıkları çalışmalar sayesinde hem sınıf mevcutlarını düşüreceklerini hem de çocuklarımızı sabahçı-öğlenci olarak okula gitmekten kurtaracaklarını ifade eden Vali Günaydın, “Bu anlamda 7-8 aydır yapmış olduğumuz çalışmalarda hayırseverlerimizin çok önemli katkılarını görüyoruz. İşte burası da bunlardan bir tanesi. Talas Belediyemize, hayırseverimize, destek ve katkı veren herkese teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.


Sadece bazı okullardaki eğitim kalitesinin yukarı çekilmesiyle eğitimde sorunun çözülmeyeceğini ifade eden Vali Günaydın, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü olan “En iyi okul eve yakın okuldur” sözünü hatırlatarak çocuklarımızı diğer uzak okullara göndermek için bir çaba ve gayret içerisinde olmayalım. Mahallemizdeki okullara gönderelim.” dedi


Vali Günaydın, konuşmasının ardından Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Kaymakam Vekili Erkaya Yırık ve diğer protokol üyeleri ile birlikte okul inşaatında incelemelerde bulunarak, yetkililerden okulun son durumu hakkında detaylı bilgi aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çevreyi kirletmeyen köpük kullanımı talebi
    1. Çevreyi kirletmeyen köpük kullanımı..
    2. KKTC'den rest: Asla kabul etmeyiz!
    3. Evinin yanına yapılan köprülü kavşak..
    4. BM'den Yemen'in Sada kentindeki..
    5. SAHA İstanbul, Ankara’da 3. irtibat..
    6. 112’ye asılsız ihbarda bulunanlara..
    7. Sualtı Ragbi Milli Takımı dünyada son..
    8. Hong Kong'da kasırga nedeniyle eğitime..
    9. Yunusemre’nin organik bahçeleri ilk..
    10. GÜNCELLEME - Adana merkezli tefecilik..
    11. Yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu: 5..
    12. Çin Kalkınma Bankasının eski başkanına..
    13. TUSAŞ ve Hollanda Havacılık Merkezi..
    14. Tokat'ta çiftlere "evlilik" eğitimi
    15. Konut ve araç finansmanında kâr..
    16. İleri yaşlarda anne olmanın artıları..
    17. (Özel) İstiklal Caddesi’nde iki..
    18. Şüphelisi şahıslar emniyeti harekete..
    19. "AB sözlerini yerine getirmezse İran..
    20. Enflasyon Raporu 2019-III..
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi