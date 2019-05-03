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Vali Günaydın Muhtarlara Cep Telefonu Numarasını Verdi

Vali Şehmus Günaydın, Felahiye ve Özvatan ilçesi mahalle muhtarlarına cep telefonu numarasını vererek her zaman kendisini arayabileceklerini söyledi.

03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
Vali Günaydın Muhtarlara Cep Telefonu Numarasını Verdi

Vali Şehmus Günaydın, Felahiye ve Özvatan ilçesi mahalle muhtarlarına cep telefonu numarasını vererek her zaman kendisini arayabileceklerini söyledi. Vali Şehmus Günaydın, Kayseri Valiliği koordinesinde düzenlenen “Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları” kapsamında Felahiye ve Özvatan ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarları ile bir araya geldi.


Ziyaret kapsamında ilk olarak Felahiye ilçesine gelen Vali Günaydın, Felahiye Kaymakamlığını, Felahiye Belediyesini, İlçe Jandarma Komutanlığını ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek ilçenin durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Bu ziyaretlerin ardından Vali Günaydın, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile birlikte ilçede görev yapan 17 mahallenin muhtarı ile bir araya geldi. Vali Günaydın, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, her ay düzenli olarak ilçelerimizde muhtarlarla toplantılar yaptıklarını ifade ederek, “Bu toplantılarda ilçelerimiz ve mahallelerimiz için önemli konuları her beraber istişare ediyoruz. Toplantılarda muhtarlarımızın taleplerini yazılı olarak da alıyoruz. İlgili kurumlar nezdinde sizler adına bizler bunların takibini yapıyoruz.” dedi.


Toplantı, muhtarların tek tek söz alarak, görev yaptıkları mahallelerin sorun ve taleplerini iletmeleri ile devam etti. Vali Günaydın, Felahiye’de muhtarlarla gerçekleştirdiği toplantının ardından beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte ilçedeki şehit ailesini ziyaret etti. Felahiye ilçesinden Özvatan ilçesine geçerken yol güzergâhında bulunan Kayapınar Mahallesini de ziyaret eden Vali Günaydın, mahalle merkezinde vatandaşlar ile çay ocağında çay içip sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Programı kapsamında Özvatan ilçesine geçen Vali Günaydın, burada muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Vali Günaydın toplantıda yaptığı konuşmada, “ Bu makamlarda bulunma nedenimiz ülkemize ve milletimize en iyi ve en güzel bir şekilde hizmet etmek, bu toplantıda da vatandaşlarımıza en iyi şekilde nasıl hizmet ederiz, bunu konuşmak için bir araya geldik. “ diye konuştu.Muhtarlara cep telefonu numarasını veren Vali Günaydın sözlerini şöyle sürdürdü. “Her hangi bir sorununuz olduğu zaman beni direk arayabilirsiniz. Sizlerde ulaşılabilir olun, vatandaşlarımızı istedikleri zaman size direk ulaşabilsinler.” dedi. Toplantı, muhtarların tek tek söz alarak, görev yaptıkları mahallelerin sorun ve taleplerini iletmeleri ile devam etti. Vali Günaydın, Özvatan ilçesi ziyaretinde de, Özvatan Kaymakamlığı, Özvatan Belediyesi, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, ilçenin durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 16:07
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