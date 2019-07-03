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Vali Günaydın Kayseri Memur Sen’i ziyaret etti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Memur Sen Kayseri İl Temsilciliğini ziyaret etti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:28
Vali Günaydın Kayseri Memur Sen’i ziyaret etti

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın Memur Sen Kayseri İl Temsilciliğini ziyaret etti.


Cami Kebir mahallesinde bulunan Memur Sen Kayseri İl Temsilciliği binasında gerçekleşen ziyarete sendikaya bağlı Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur Sen İl temsilcisi Aydın kalkan, Diyanet Sen Şube Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu,, Büro Memur Sen Şube Başkanı Talip Şahin, Bem Bir Sen Şube Başkanı Mehmet Karakaş, Toç Bir Sen Şube Başkanı Murat Kuzkale, Kültür Memur Sen Şube Başkanı Mahmut Harmancı, kadın komisyonu, Genç Memur Sen temsilcileri, şube başkan yardımcıları veilçe başkanları katıldı. Vali Şehmus Günaydın ziyarette; "Kayseri’nin kamu hizmet standartlarını üst seviyelere çekmeye çalışıyoruz, devletimiz her türlü imkanı öğrencilerimize ve eğitim camiamıza sunmaktadır. Bizlere düşen ülkemiz için vatanımız ve milletimiz için çalışmaktır. Kayseri bir huzur şehridir. kardeşliğin, birliğin ve paylaşmanın en üst seviyede yaşandı bir şehirdir. Bu kardeşliğin devam etmesi hepimizi mutlu etmektedir" ifadelerini kullandı.


Memur Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan ise; Kayseri’de 18 bin eğitim çalışanı 300 binin üzerinde öğrenci bulunmaktadır. Kayseri’nin bir eğitim şehri olması için tüm eğitim camiası olarak çalışmaktayız. Valimiz Memur Sen’e bağlı sendikalarımızın haklı taleplerini dikkate almaktadır. Bizler; Kayseri’de kamu hizmetinin kalitesinin artması için tüm iş kollarıyla birlikte ter dökmekteyiz. Valimizin ziyareti Memur Sen İl Temsilciliği olarak bizleri mutlu etmiştir. Valimizin telefonu her daim bizlere açıktır, bir iletişim problemi yaşamıyoruz. Bu ilgilerinde dolayı tüm sendika şubelerimiz adına valimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:28
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