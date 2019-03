Vali Günaydın, "İstiklal Marşı, milli bilincimizin ve hürriyet aşkımızın en berrak ifadesidir"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Vali Günaydın, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Milletimizin tarih boyunca ortaya koyduğu emsalsiz mücadelesinin, yeniden dirilişinin şanlı destanı, Devletimizin ve Milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşımızın, 12 Mart 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 98. yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesinde bulundu.

Vali Günaydın mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Ömrünü vatana, milletine hizmete adamış milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un bu uyanış destanında bir milletin yeniden dirilişi, yeniden tarih sahnesinde hak ettiği yeri alması ve şahlanması vardır. Her kıtasında milletimizin cesareti, her mısrasında ecdadımızın kahramanlığı, her kelimesinde ruhumuzu aydınlatan İstiklal Marşımız, milli bilincimizin ve hürriyet aşkımızın en berrak ifadesidir.

Mehmet Akif Ersoy, içinde yaşadığı toplumun değerlerini çok iyi bildiği için İstiklal Marşı’yla milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuştur.

İstiklal Marşımızın kabulünün 98.yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bu cennet vatanımız uğruna canlarını seve seve veren bütün şehitlerimizi ve gazi olan kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. "