0553 313 94 23

Vali Günaydın İncesu OSB’de sanayicilerle bir araya geldi

Kayseri Valisi ve İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanı Şehmus Günaydın, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle müteşebbis heyeti toplantısında bir araya geldi.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:52
Vali Günaydın İncesu OSB’de sanayicilerle bir araya geldi

Kayseri Valisi ve İncesu Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Başkanı Şehmus Günaydın, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle müteşebbis heyeti toplantısında bir araya geldi.


İncesu OSB’de düzenlenen toplantıya Vali Günaydın’ın yanı sıra İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile bölgede faaliyet gösteren sanayiciler katıldı. İncesu OSB’de yatırım yapan ve yatırım planları bulunan Kayseri’nin değerli sanayici ve iş adamları ile bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Günaydın, Kayseri’nin artan yatırım ihtiyacını karşılamak üzere İncesu Organize Sanayi Bölgesinin yatırımcılara çok güzel imkânlar sunduğunu söyledi. Konuşmanın ardından Vali Günaydın ve toplantıya katılan sanayiciler, yapılacak çalışmalar hakkında istek ve önerilerini ilettiler.


Toplantının ardından, İncesu OSB’de faaliyet gösteren 300 bin metrekare alanın içinde 85 bin metrekare kapalı alanı olan, 390 kişiyi istihdam eden ve üretiminin yüzde60’ını ihraç eden seramik fabrikasını gezen Vali Günaydın, fabrikada incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göztepeli futbolcular depremzede çocuklarla maç yaptı
    1. Göztepeli futbolcular depremzede..
    2. Sivassporlu futbolcular ''Anadolu'nun..
    3. Yeni çipli kimlik kartı nasıl..
    4. Altının kilogramı 230 bin 600 liraya..
    5. Suriye sınırına zırhlı iş makinesi..
    6. Hamilelikte tüketilmemesi gereken 11..
    7. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    8. Fransa duyurdu! ABD'nin skandal..
    9. İM. Kayserispor, U21 Takımı ile..
    10. Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa’da
    11. Cepçi hırsızdan pişkin savunma
    12. "Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik"
    13. Turizm Fakültesinde “Sağlık Turizmi”..
    14. Meral Akşener Sakarya’da
    15. Yüzüğünü öptürmeyen Papa sosyal..
    16. Ünlü sunucu Erhan Ertürk canlı yayında..
    17. "31 Mart'ı bir yerel seçim gibi..
    18. İstanbul'da şaşkınlık yaratan kaza!
    19. Uzman Dr. Ertan Sarıbaş polen..
    20. Kars’ta PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
    21. Denizli'de okullar 2 gün tatil edildi
    22. 2 ilde 3 yeni petrol sahası keşfedildi
    23. İran'da 3 bin yıllık gümüş kadeh bulundu
    24. Başkan Sertoğlu, personeli ile..
    25. ABD'li şarkıcı Della Miles down..
    26. Büyükbaş hayvan hırsızları yakalandı
    27. ESOGÜ’de ’Seçki’ başlıklı sergi
    28. Kütüphane Haftası’na ’okuma’..
    29. Cumhur İttifakı Yıldırım Belediye..
    30. Göztepeli futbolcular depremzede..
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek