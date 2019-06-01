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Vali Günaydın Bayram Öncesi Uygulama Noktasını Denetledi

Vali Şehmus Günaydın, Ramazan Bayramı öncesinde Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez ile birlikte Ankara-Kayseri yolu üzerinde bulunan trafik uygulama noktasında denetlemelerde bulunarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 19:11
Vali Günaydın Bayram Öncesi Uygulama Noktasını Denetledi

Vali Şehmus Günaydın, Ramazan Bayramı öncesinde Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve İl Jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez ile birlikte Ankara-Kayseri yolu üzerinde bulunan trafik uygulama noktasında denetlemelerde bulunarak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.


Trafik ekipleri tarafından yürütülen uygulama çerçevesinde yol güzergâhında durdurulan araçlarda bulunan öğrencilerle ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Günaydın, “Dikkat Sizden Notlar Bizden” sloganıyla yaya önceliğinin anlatıldığı ve trafik bilincinin oluşturulmasına yönelik hazırlanan el broşürlerini ve kırmızı düdük dağıttı.


Vali Günaydın, “Denetimlerimiz bayram öncesinde ve bayram sonrasında aralıksız devam edecektir. Vatandaşlarımızın da trafik kurallarına uymaları ve gidecekleri yerlere sağlıklı bir şekilde ulaşmaları, huzurlu bir bayram geçirmeleri en büyük temennimizdir.” Dedi.


Vali Günaydın, Şehirlerarası seyahat eden yolcu otobüsüne de binerek, yolcularla bir süre sohbet ederek onlarla seyahat etti. Çoğunluğunu bayram tatili için memleketlerine giden üniversite öğrencilerinin oluşturduğu otobüs yolcularının Ramazan Bayramını kutlayan Vali Günaydın, trafik kurallarına uymaları konusunda otobüs yolcularına hatırlatmalarda bulundu.


Vali Günaydın ayrıca otobüs yolcuları arasında bulunanlara el broşürü ve kırmızı düdük dağıttı


Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ı karşılarında gören vatandaşlar da, trafik uygulamalarında memnun olduklarını ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 19:11
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