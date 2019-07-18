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Vali Günaydın: “Araç kullanırken cep telefonu kullanmamalıyız”

2019 Yılı İlk Altı Aylık Trafik Değerlendirme Toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:18
Vali Günaydın: “Araç kullanırken cep telefonu kullanmamalıyız”

2019 Yılı İlk Altı Aylık Trafik Değerlendirme Toplantısı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.


Kayseri’de alınan trafik tedbirlerinin gözden geçirilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda hangi ek tedbirlerin alınacağının görüşüldüğü toplantıya Vali Günaydın’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Karayolları 6. Bölge Müdürü İbrahim Yaşar, konu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.


Vali Günaydın toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kayseri’de gerek şehir içi gerek şehirlerarası trafik tedbirlerini en üst seviyede tutmaya çalıştıklarını ifade ederek, tüm güvenlik birimlerimizin büyük bir özveri ile çalıştıklarının altını çizdi.


Trafik kuralları noktasında en büyük görevin sürücülere düştüğünü ifade eden Vali Günaydın, “Hepinizin bildiği gibi ölümlü trafik kazalarının önemli bir kısmı sürücü hatasından kaynaklanmaktadır. Özellikle uykusuz araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, trafik kurallarını riayet etmemek gibi sebeplerden dolayı maalesef her yıl binlerce vatandaşımız hayatını kaybediyor. Milyarlarca lira değerinde de kaybımız oluyor. Bunları asgariye indirmek ve bu üzücü olayların bir daha yaşanmaması için bütün kurumlarımız üzerine düşeni yapıyor” diye konuştu.



TRAFİK KURALLARI KONUSUNDA VATANDAŞLARIMIZI BİLİNÇLENDİRMELİYİZ


Vali Günaydın, trafik kuralları konusunda vatandaşları bilinçlendirmenin en önemli görevleri arasında olduğunu belirterek, bu konuda özellikle öğrencilerimizi bilinçlendirmek adına önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.


Öğrencilerimizi trafik kuralları konusunda bilinçlendirmek adına bir okulda “Trafik Parkı” açtıklarını ifade eden Vali Günaydın, “Gerek velilerimizden gerekse görevlilerimizden olumlu geri dönüşümler aldık. Bizim trafik parkları sayısını artırmamız lazım. Çocuklarımızı bu yaşlarda eğittiğimiz zaman ilerde olumsuz olaylarla yaşamamak adına önemli görevler üstlenecekleri açık” dedi.



ARAÇ KULLANIRKEN CEP TELEFONU KULLANMAMALIYIZ


Trafikte cep telefonu kullanan vatandaşlarımızı da uyaran Vali Günaydın, telefonla araç kullanmanın önemli trafik kazalarına neden olduğunu söyledi. Bu sorunu çözmek içinde daha fazla denetim ve kontrol mekanizmasının işletilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Günaydın, yapılan çalışmalar sayesinde geçen yıla göre ülkemiz genelinde ölümlü trafik kazalarında yaklaşık %36’lık bir azalma meydana geldiğini ifade etti.


Vali Günaydın’ın konuşmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kayseri’de trafik güvenliğine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili sunum yapıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:18
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