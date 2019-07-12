0553 313 94 23

Vali Günaydın, "15 Temmuz, bir çok devlete önemli mesajlar veren bir destandır"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 17:27
Vali Günaydın, "15 Temmuz, bir çok devlete önemli mesajlar veren bir destandır"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Vali Günaydın, "15 Temmuz, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğimizin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği bir tarih, birçok devlete önemli mesajlar veren bir destandır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milletçe yazdığımız bu destansı direnişin 3. yıldönümünde yaşananların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için daha çok çalışmalıyız" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:


"Demokrasinin bir kez daha galip geldiği bu mücadelede; tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşına sadece ellerinde şanlı bayrağımızla, imanıyla, inancıyla ve yüreğiyle dikilen kahraman milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz, tıpkı Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olarak sokaklara dökülmüş ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen hain kalkışmaya karşı kendi iradesine ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır.


Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, Kayseri’mizde de gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimiz, 15 Temmuz gecesi üzerlerine düşeni yapmış, şehrin meydanlarını doldurmuş, emanetlerine sahip çıkmış ve hainlerin emellerine ulaşmalarına engel olmuşlardır. Bundan sonra bize düşen görev yapılanları unutmamak kaydıyla aynı özveriyle bu vatan ve millet sevdamızı gelecek kuşaklara aktarmak, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak Ülkemizi daha iyi seviyelere ulaştırmaktır.


Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Vatanımıza ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnen, bu uğurda canlarını feda ederek Türkiye’mizin kaderini değiştiren şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, bütün şehit ve gazilerimizin ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum. "

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 17:27
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan flaş İngiltere açıklaması
    1. İran'dan flaş İngiltere açıklaması
    2. 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    3. BM, Esed rejiminin başta İdlib olmak..
    4. Bolsonaro oğlunun Washington..
    5. Atletico Madrid, Griezmann konusunda..
    6. Kocaeli Gebze Kirazpınar kuraları ne..
    7. İzmir'de ev yangını: 1 ölü, 1 yaralı
    8. CHP İl Başkanı Yücel’den MHP’ye ziyaret
    9. Cammu Keşmir'de yılın ilk yarısında..
    10. Şehitliğin bakımı hükümlüler..
    11. S-400 teslimatının ardından sınırda..
    12. Lexus'un lüks teknesi LY 650 yıl..
    13. Kocaeli’de FETÖ operasyonunda adliyeye..
    14. 15 Temmuz’da ücretsiz ulaşım müjdesi
    15. Bursa ‘sağlık üssü’ oluyor
    16. Kaymakam Soley başarılı öğrenciyi..
    17. FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü..
    18. MKE Ankaragücü, Ante Kulusic ile..
    19. İzmir’de 15 Temmuz programı netleşti
    20. ABD'de göçmen operasyonu başlıyor
    21. Serçeköy kültür merkezine kavuştu
    22. Tır dorsesi yan yattı D-100 ulaşıma..
    23. Toyota'dan KPSS sınavında "trafikte..
    24. Topraktan uyuşturucu çıktı
    25. Başkan Yüce, Bal suyu projesi alanında..
    26. Gümüşhane'de göletlere 45 bin sazan..
    27. KTSO’da "Devlet Destekleri” ile ilgili..
    28. Çaldıklarını polis ekiplerine satmaya..
    29. Gençlerbirliği, Montpellier’den..
    30. Çevreyi kirletenler zabıtanın..
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Metroda provokasyon! Başörtülü kadını hedef alıp olay çıkardı
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    Yeni parti kuracaklar, söyleyin bu da mı Tayyip beyin suçu?
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    MAK’tan yeni parti hakkındaki anket iddialarına ilişkin açıklama!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    ODTÜ’deki ağaç gerçeği böyle deşifre oldu!
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi
    Kriz ilerliyor! Savaş gemisi geri çekildi

    Günün Karikatürü

    12 Temmuz 2019
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    Eren Bülbül’ü korurken 41 kurşunla şehit edilen Ferhat Gedik'in ailesinden sitem!
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?
    CHP’ye geçen belediye… 3 ayda maaş ödeyemez oldu! Paralar nereye gidiyor?