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Vali Gül’den GTB’ye ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsasını ziyaret eden, Gaziantep Valisi Davut Gül, hububat ve bakliyat satış salonlarında borsa üyeleriyle bir araya gelerek günün ilk buğday satışını gerçekleştirdi.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:06
Vali Gül’den GTB’ye ziyaret

Gaziantep Ticaret Borsasını ziyaret eden, Gaziantep Valisi Davut Gül, hububat ve bakliyat satış salonlarında borsa üyeleriyle bir araya gelerek günün ilk buğday satışını gerçekleştirdi. İnşaat çalışmaları devam eden Et Borsasında da incelemelerde bulunan Vali Gül, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı’dan bilgiler aldı.


Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret etti. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Meclis Üyeleri tarafından karşılanan Vali Davut Gül, sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği ziyarette ilk olarak GTB meclis üyeleriyle istişare toplantısında bir araya geldi. Meclis üyeleriyle bir süre sohbet ederek, sektörde yaşanan sorun ve çözüm önerileri konusunda istişarelerde bulunan Vali Gül, GTB Meclis Başkanı Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Akıncı’dan borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgiler aldı.


Vizyon projeler


Türkiye’de sektörlerinde bir ilk teşkil edecek projeler üzerinde çalıştıklarını kaydeden GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, “Antepfıstığının ana vatanı Gaziantep’te, kültürel ürünümüz antepfıstığına yönelik ‘Antepfıstığı Lisanslı Depoculuk’ tesisi kuruyoruz. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin teşrifleriyle mart ayında temelini attığımız tesisimiz, Türkiye’de sektöründe bir ilk olacak. Yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alan üzerinde inşaatı devam eden ve bizim ‘Fıstık Bankası’ olarak değerlendirdiğimiz tesis, üretici ve tüccara ürünün sağlıklı şekilde korunmasından, güvenli bir piyasanın oluşmasına ve fiyat istikrarına kadar çeşitli konularda katkılar sağlayacak. İlk etapta 10 bin ton depolama kapasitesine sahip olacak olan lisanslı depoyu antepfıstığının bu sezonki hasat mevsimine yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve GTB iş birliğiyle hayata kazandırılan diğer önemli bir vizyon projenin ise Et Borsası ve Et Hali olduğunu belirten Tiryakioğlu, inşaat çalışmalarında sona gelinen kompleksin Gaziantep’in gastronomi kenti kimliğine katkı sunacağını ifade etti. Yaklaşık 30 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen Et Borsasını bu yıl içerisinde tamamlamayı planladıklarını vurgulayan Tiryakioğlu, içerisinde monoray sistemleri, soğuk hava depoları ve soğuk zincir koridorları gibi teknolojik birçok alt yapıyı barındıracak olan kompleksin Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise en prestijli et borsalarından biri olacağını söyledi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise Gaziantep gıda sanayi ve yürütülen coğrafi işaret tescil çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Gaziantep’in tarıma dayalı gıda sanayinde Türkiye’ye başkentlik yaptığını işaret eden Akıncı, kentin tarım arazilerinin büyüklüğü bakımından zengin olmamasına rağmen, tarıma dayalı sanayide Türkiye’nin lokomotif gücü olduğunu vurguladı.


Makarna, un ve bulgur gibi tarım kökenli birçok sektörde Gaziantep’in, Türkiye üretiminin ve ihracatının yarısından fazlasını tek başına karşıladığını aktaran Akıncı, şehrin geleneksel mutfak lezzetlerinin korunmasına yönelik sürdürdükleri coğrafi işaret tescil çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.


Günün ilk buğday satışı


Gaziantep Valisi Davut Gül, GTB meclis üyeleriyle gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, hububat- bakliyat satış salonlarından sabah satış seansına katılan GTB üyelerini ziyaret etti. Üretici ve tüccarlara, hayırlı ve bol kazanç temennilerinde bulunan Vali Gül, daha sonra asırlardır sürdürülen bir gelenek olan günün ilk buğday satışı pazarlığına eşlik etti. Vali Gül tarafından satışa çıkarılan günün ilk buğdayı 1,75 liradan alıcı buldu.


Et borsasında incelemelerde bulundu


Vali Davut Gül, GTB ’de gerçekleştirdiği ziyaretin sonunda ise inşaat çalışmaları Nizip yolu üzerinde devam eden Et Borsasında incelemelerde bulundu. GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı ile inşaat alanını gezen Vali Gül, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:06
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