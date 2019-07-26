Vali Gül’den GAÜN Tekponark’a ziyaret

Ziyaret sırasında, siber güvenlik/network kümesi üyelerinden Turunçgil Teknoloji, Deta ERP, Liberta Yazılım ve Pona Teknoloji yetkililerinin sunumlarını dinleyen Vali Gül, teknoparklarda yapılacak işlerin sınırlarının oldukça geniş olduğuna dikkat çekerken, Gaziantep Üniversitesi’nin bu konuda önemli bir misyon üstlendiğini dile getirdi. Başka bir ziyaretinde GAÜN Teknopark’taki diğer firmaları da inceleme sözü veren Vali Davut Gül, “Daha güzel şeyler yapabilmeniz yolunda devlet olarak tüm desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür,Teknopark’ın dijital tedarik adına bölgede önemli bir kaynak olduğuna işaret ederken, "2008’de faaliyete başlayan Teknoparkımızdaki 4 blokta,şuanda 91 firma, 10 kulukça, 37 ön kuluçka firma bulunuyor. Teknoparkımızda 257 devam eden projemiz var. Girişimcilerimizle 166 başarılı projeye imza attık.170’i Ar-Ge personeli olmak üzere 193 personelimiz ile kentimiz, bölgemiz ve ülkemizin gelişimi için çalışıyoruz” dedi.

Vali Davut Gül’ün eşi Gülden Gül’ün de eşlik ettiği ziyarette, Teknopark Genel Müdürü Ekrem Tekin de konuklara bir brifing verdi.Ziyarette,Rektör Danışmanı Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve Teknopark uzmanları da bulundu.