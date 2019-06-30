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Vali Gül ve Başkan Tahmazoğlu, vatandaşlarla sağlıklı yaşam için yürüdü

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve vatandaşların katılımıyla Sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.

30 Haziran 2019 Pazar 15:31
Vali Gül ve Başkan Tahmazoğlu, vatandaşlarla sağlıklı yaşam için yürüdü

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve vatandaşların katılımıyla Sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi.


Her hafta sonu Kavaklık Parkı’nda düzenlenen yürüyüşe bu hafta Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve vatandaşlar katıldı.


"Düzenli olarak spor yapmalıyız"


Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşları düzenli olarak spor yapmaya davet ederek, “Biliyorsunuz, Gaziantep’te spor şehri Gaziantep projesi var. Bunu en iyi uygulayan ve en çok destek veren belediyelerimizden bir tanesi de Şahinbey Belediyesi. Vatandaşlarımızla ve öğrencilerimizle birlikte Kavaklık Parkı’nda yürüdük. Biz yürürken gördük ki vatandaşlarımızın da çok yoğun ilgisi var. İnsanlar spor yapıyor. Dolayısıyla bu tür tesislerin arttırılması lazım. Hemşehrilerimizden de istirhamımız,lütfen her sabah yürümeye gayret etsinler. Özellikle hafta sonları bizlerde yürüyüşlere katılmaya gayret edeceğiz. Bu sayede hem hemşehrilerimizle hasbihal edeceğiz, hem de spor yapmış olacağız.Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na da bu organizasyondan dolayı teşekkür ederiz” dedi.


"Sağlıklı bir toplum için spor yapalım"


Sağlıklı bir toplum için spor yapmak gerektiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Sağlıklı bir yaşam için spor yapmak şart. Bu nedenle gerek yürüyüş gerekse bisiklet, yüzme ve diğer sporları yaparak, sporu hayatımızın bir parçası haline dönüştürmemiz gerekiyor. Sağlıklı bir yaşam için spor yapmamız lazım. Öğrencilerimizi spora teşvik amacıyla 3 yıldan bu yana spor ayakkabısı hediye ediyoruz. Bunun yanında onlara eşofman takımı, forma, futbol, basketbol ve voleybol topları hediye ediyoruz.Yaptığımız halı sahalar, basketbol sahaları, yüzme havuzları ve fitness salonlarıyla vatandaşımıza spor yapma imkanı sunuyoruz. Biz her hafta sonları Cumartesi günü yürüyüş yapıp Pazar günleri ise bisiklet süreceğiz. Tüm halkımızda spor yapmaya davet ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 15:31
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