Vali Gül ile Fadıloğlu mahallelerde incelemelerde bulundu
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte Hacıbaba ve Çağlayan mahallelerinde incelemelerde bulundu.19 Şubat 2019 Salı 16:46
Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte Hacıbaba ve Çağlayan mahallelerinde incelemelerde bulundu.
Şehitkamil Belediyesiprojelerin tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tamamlanan ve yapımı devam eden projeler hakkında Vali Gül’e bilgi verdikten sonra ikili Hacıbaba ve Çağlayan mahallelerindeki sıkıntıları yerinde inceleyerek fikir alışverişinde bulundular.
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