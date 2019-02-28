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Vali Gül, hizmet ünitelerini yerinde inceledi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediyesinin hizmet ünitelerini inceledi.

28 Şubat 2019 Perşembe 14:22
Vali Gül, hizmet ünitelerini yerinde inceledi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil Belediyesinin hizmet ünitelerini inceledi. Hizmet ünitelerinin niteliğine vurgu yapan Vali Gül, “Türkiye’deki diğer belediyelere örnek olabilecek sistemler oluşturulmuş. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür ederim” dedi.


Gaziantep Valisi Davut Gül, yapımı Şehitkamil Belediyesi tarafından tamamlanan hizmet ünitelerini Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte yerinde inceledi. İlk olarak 13 farklı grupta atığın toplandığı Atık Getirme Merkezini inceleyen Vali Gül, daha sonra da Gaziantep’teki en büyük Peyzaj Bitkileri Üretim Serasını inceledi.


Son olarak Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bulunan idari bina, fidanlık ve atölyeleri gezen Vali Davut Gül, gezdiği alanlarla ilgili Rıdvan Fadıloğlu’ndan teknik bilgi aldı.


"Çok memnun olduk"


Yaptığı incelemeler sonrasında değerlendirmede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, Türkiye’deki diğer belediyelere örnek teşkil edecek hizmet ünitelerinin ve sitemlerinin kurulduğunu anlattı. Özellikle ‘sıfır atık’ konusunda uzun süre önce yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu dile getiren Vali Gül, “Türkiye’de Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde Sıfır Atık Projesi başlatıldı. Bugün memnuniyetle gördük ki Şehitkamil Belediyesi, yıllar önce bu konuda çalışma başlatmış ve bu konuyu güzel işliyor. Atıkların toplanmasından ekonomiye kazandırılmasına kadar önemli bir işleyiş var. Bugün bir de Gaziantep’teki en büyük Peyzaj Bitkileri Üretim Serasını gezdik. Olağanüstü modern bir sera. Son olarak Park Bahçeler Müdürlüğünün idari binasını, fidanlığını ve atölyelerini gezdik. Buradaki malların barkodlu olduğunu, tabiri caizse bir toplu iğneden banka kadar her şeyin kayıt altında olduğunu gördük. Çok memnun olduk. Türkiye’deki diğer belediyelere örnek olabilecek sistemler oluşturulmuş. Bir kurumsal kapasite var. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 14:22
  1. doğa

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