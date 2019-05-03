Vali Gül, “Bölgemizi tanıtmak için birlikte hareket etmeliyiz”

Sürdürülebilir Turizm ve Bölgesel İşbirliği Toplantısı Gaziantep ev sahipliğinde Vali Davut Gül başkanlığında gerçekleştirildi. Gaziantep ve çevre illerin kültür ve turizm potansiyelini değerlendirmek amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Vali Davut Gül, bölgeyi ulusal ve uluslararası boyutta tanıtmak için birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Şanlıurfa valileri, belediye başkanları ile ilgili kurum/kuruluş yöneticilerinin katılımları gerçekleştirilen toplantıda, Vali Gül,Gaziantep ve diğer illerin turizm alanında birlikte hareket etmesinin büyük kazançlar sağlayacağı noktasında değerlendirmelerde bulundu.Vali Gül, “Turizm ve bölgenin bütün birikimini biz kullanalım, biz bir adım öne geçelim diye bir iddiamız da yok bunun gerçekleşme şansı da yok.Bölgesel olarak, diğer sektörlerde olduğu gibi turizmdede birlikte hareket edersek hepimiz kazanırız, bunun dünyada örnekleri var.Şehir milliyetçiliğinde hepimiz olduğumuz yerde sayarız. Ya da kısa ve orta vadede olduğumuz yerden de geriye gideriz” dedi.

Sürdürülebilir turizm için şehirlerin birbirine ihtiyacı olduğunun altını çizen Vali Gül, “Aslında bu bizim gerek İpekyolu Kalkınma Ajansı gerek GAP idaresinde çalışmalarımıza da yansıyan bir proje. Aynı zamanda Turizm Bakanlığımızın da bölgesel turizmle ilgili iddiaları, hedefleri var.Bölgenin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtım ve satışının yapılması noktasında sizlerin fikirleri doğrultusunda bir yol haritasına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Gaziantep ve bölge illerin turizm potansiyeli hakkında açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Adıyaman’da Nemrut ile birlikte başka bir hazine var, Dülük Antik Kenti, Göbeklitepe kadar eski, Yesemek Açık Hava Müzesi, Rumkale, her biri ayrı bir hazine” diye konuştu.

Şahin, “Kahramanmaraş’taki antik kenti ve mozaikleri kendi mozaiklerimiz gibi görmezsek, Hatay mutfağı ile Gaziantep mutfağını eşdeğer görüp bizim baklavamız üzerine Hatay künefesini, soğuk mezesini ilave etmezsek bu bizi verimlilikte aşağı düşürüyor. Bölgesel yarışta bizi geriye götürüyor.Avrupa turlarına baktığımızda kimse kendisini bir nokta üzerinden pazarlamıyor. Bu dünyanın dilini öğrenip bölgesel ekonomiyi buraya çekmemiz gerekiyor. Bu alanımız güçlendirip hak ettiğimiz Anadolu mirasını, bölge mirasını, dünya mirasına dönüştürürsek istihdam üreten,gençlerimizi geleceğe hazırlayan bir altyapıyı başarmış olacağız” diye konuştu.

Mutfak Sanatları Merkezi’nde yapılan toplantı, görüş alışverişinde bulunulması ile sona erdi.