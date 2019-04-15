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Vali Gül antik kentte çöp topladı

Gaziantep Valisi Davut Gül, 43.

15 Nisan 2019 Pazartesi 19:41
Vali Gül antik kentte çöp topladı

Gaziantep Valisi Davut Gül, 43. Turizm Haftası kapsamında daha temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla Dülük Antik Kentinde öğrencilerle çöp topladı.


Yaptığı çevreci programlarla adından söz ettiren gazeteci Güven İslamoğlu’nun da katıldığı etkinlik öncesinde açıklamada bulunan Vali Gül,etkinlikle farkındalık oluşturmak istediklerini aktararak gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için herkese görevler düştüğünü kaydetti. Gül, “Çevre konusundaki hassasiyetin ve bilincin artırılması ve çevreye duyarlı bir nesil yetiştirilebilmesi için ortak hareket etmeli, dünyanın bize miras değil çocuklarımız adına sahip çıkmamız gereken bir emanet olduğunu unutmamalıyız.Hayatımıza devam ederken daha yaşanabilir bir dünya için önce çevreyi kirletmeme bilincini yerleştirmeliyiz. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik vesilesi ile vatandaşlarımıza çağrıda bulunarak onları çevreye daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi. Güven İslamoğlu ise, “Çevre Dedektifi” projesi kapsamında Dülük Antik Kentinde yapılan çevre temizliğini ekrana yansıtarak farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını aktardı.


Gül, daha sonra Dülük Antik Kentinde bulunan Mitras Tapınağı’nda incelemelerde bulunarak medeniyetler beşiğin Gaziantep’in kültürel zenginlikleri ve tarihi dokusuyla gezilip görülmesi gereken yerlerden birisi olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 19:41
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