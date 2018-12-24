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Vali Erin'den Süleyman Şah Türbesi'ne ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Eşme köyündeki Süleyman Şah Türbesi'ni ve 3. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret etti

24 Aralık 2018 Pazartesi 15:18
Vali Erin'den Süleyman Şah Türbesi'ne ziyaret

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suriye'nin Eşme köyündeki Süleyman Şah Türbesi'ne ziyarette bulundu.

Alınan bilgiye göre, Vali Erin beraberinde Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi ve İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile Suriye'nin Eşme köyüne gitti.

Burada Süleyman Şah Türbesi ve 3. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret eden Vali Erin ve beraberindekiler, Süleyman Şah'ın sandukası başında dua etti. Daha sonra türbede görevli askerlerle bir araya gelen heyet, bilgi aldı.

Süleyman Şah Türbesi, bölgedeki çatışmalar nedeniyle Suriye'nin Halep kentine bağlı Karakozak köyünden, 22 Şubat 2015'te Şah Fırat Operasyonu kapsamında Türkiye sınırındaki Suriye'nin Eşme köyüne nakledilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 15:18
  1. Eşme
  2. Süleyman Şah Türbesi
  3. Şanlıurfa
  4. vali abdullah erin

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