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Vali Erin’den silahsızlanma çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Urfa’ya Şanlı ünvanı verilmesinin 35’inci yıl dönümü münasebeti ile Osmanbey Şehitlik Anıtında düzenlenen törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, silah kullanımıyla ilgili yaptığı uyarılarda bulundu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 18:39
Vali Erin’den silahsızlanma çağrısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Urfa’ya Şanlı ünvanı verilmesinin 35’inci yıl dönümü münasebeti ile Osmanbey Şehitlik Anıtında düzenlenen törende bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, silah kullanımıyla ilgili yaptığı uyarılarda bulundu.


Şanlıurfa’nın olumlu sayılacak çok sayıdaki artısının yanında bununla hiç bağdaşmayan kötü hasletleri olduğunu ve bunların terk edilmesi gerektiğini ifade eden Vali Erin, toplum huzurunu bozanların dışlanmasını, sosyal müeyyideler uygulanmasını önererek, ellerindeki silahlarla insanların üzerine baskı kuranları artık hazmedemeyeceklerini söyledi.


Özellikle gereksiz yere uzun namlulu silah sahibi olanların silahlarının toplanacağı işaretini veren Vali Erin, “Bu konuda eleştirilmekten rahatsız olmuyoruz” dedi. Erin, "Şanlı bir geçmişe, büyük mücadeleler ortaya koyan bir şehir, millet ve Urfa halkı olarak olumlu sayılacak çok sayıdaki artıların yanında buna hiç yakışmayan, bununla hiç bağdaşmayan kötü hasletlerin artık açık bir şekilde dile getirilmemesi gerekir. Biz şanlı ataların torunlarıyız. Biz cesaretimizi, kahramanlığımızı, erkekliğimizi bu vatana, bu bayrağa, birliğimize, bütünlüğümüze göz dikenlere karşı gösteren ataların evlatlarıyız. Sahip olduğumuz gücü ve kudreti, zayıf olanların üstünde tatbik eden ataların torunları değiliz. Şanlıurfa her gün cinayetlerle, kan davalarıyla, arazi anlaşmazlıklarından dolayı nizalarla anılmayı hak etmeyen şanlı, kahraman bir şehir. Bu konuda tüm toplum önderlerine, bütün yöneticilerimize, sivil toplum kuruluşlarının bütün temsilcilerine, aşiretlerimize, dini önderlerimize bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum: Gereksiz, lüzumsuz bir yere dokunulmaz olan insan bütünlüğünü ve Cenab-ı Allah’tan başka yetkiye sahip olmayanın yetki kullanmak suretiyle başkasının hayatına kastedenleri artık toplumdan dışlamanın zamanı gelmiştir. Yanımızda tutmayalım. Sosyal müeyyideleri uygulayalım. Onları kabul etmeyelim. Onları baştacı etmeyelim. Birkaç gün önce altı vatandaşımızı kaybettik. Maalesef daha öncesinde yine kaybettiğimiz vatandaşlarımız var. Bu konuyla ilgili olarak, geldiğim günden beri Şanlıurfa’da kamu güvenliğinin tesis ve temininin garantisinin, kolluk kuvvetlerimiz ve silahlı kuvvetlerimizin kahraman evlatların olduğunu ifade ediyor, bu konuda 20 bin kilometrekarelik alanımızın tamamını emin ve huzurlu bir şekilde tutabileceğimizi ve tuttuğumuzu, bunu askerimiz ve polisimizin olağanüstü gayretiyle gerçekleştirdiğimizi ifade ediyor, silahlanmaya artık dur diye ifade ediyorum. Destek verin. Gereksiz ve lüzumsuz bir şekilde o silahı taşıma ehliyetine sahip olmayan, o duyarlılığı göstermeyen hiçbir özelliğe sahip olmayan insanların uzun namlulu silahlarla, tabancalarla dolaşmasına müsaade etmeyelim. Bu konuda eleştirilmekten rahatsız olmuyoruz. Ama verdiğimiz her bir silahın toplumda huzursuzluğa, o silahın kullanılması suretiyle insanlarımızın üzerinde baskı unsuru olarak tatbik edilmesini artık hazmedemez, kabul edemeyiz. Silah verilecek, şartları uygun olan kardeşlerimiz var. Bunlara hiçbir şey söylenmeden, teklif edilmeden bunun gereğini zaten yerine getiriyoruz. Kamu idaresi bu anlamda desteklerinizi, toplumda genel bir kampanya şeklinde silahların toplanmasını, özellikle uzun namlulu silahları taşıyan, farklı amaçlarla evinde ve işinde kullanan hemşehrilerimizden bu silahların toplanması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 18:39
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