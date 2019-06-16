Vali Erin’den acılı ailelere taziye ziyareti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek ilçesinde meydana gelen olayda yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerini ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Talihsiz kazada hayatını kaybeden Serdar Delen ve Rıdvan Buluş’un ailelerini, Karakoyunlu ve Başdeğirmen Mahallelerindeki taziye evlerinde ziyaret eden Vali Erin, yaşanan hadiseden üzüntü duyduğunu belirterek böyle hadiselerin yaşanmasını hiç istemediklerini kaydetti.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Vali Erin, acılı ailelere de başsağlığı dileklerini iletti. Bir süre daha ailelerle görüştükten sonra Vali Erin gece Şanlıurfa’ya döndü. Taziye ziyaretlerinde Vali Abdullah Erin’e Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler ve İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi eşlik etti.