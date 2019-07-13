Vali Erin’den 15 Temmuz anmasına davet

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında düzenlenecek anma programına vatandaşları davet etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimin üçüncü yıl dönümü olduğunu belirterek, şehitleri ve demokrasi kahramanlarını anmak, o gece yaşananların unutulmaması için anma programı düzenleyeceklerini kaydetti.

Anma programının, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda belediye ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa gerçekleştirileceğini belirten Vali Erin, tüm vatandaşları etkinliğe katılmaya davet etti.

Vali Erin, etkinliklerin kabir ziyaretleri ve mevlit okutulmasıyla başlayacağını ifade ederek,"15 Temmuz şehit ve gazi ailelerinin ziyaret edilmesiyle devam edecek programın akşamki bölümü ise Haleplibahçe’deki Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde toplu kılınacak akşam namazı ile başlayacak. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak olan gece programı, 15 Temmuz Şehitlerimizin biyografisinin okunması, 15 Temmuz konulu belgesel gösterimi, Büyükşehir Belediyesi engelli Mehteran Grubu gösterisi ve 15 Temmuz konulu şiirlerin okunmasıyla devam edecek. Gece saat 00.13’te tüm Türkiye’deki camilerde sela okunmasının ardından, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarının alanda canlı verilmesinin ardından program sona erecek" ifadelerini kullandı.