0553 313 94 23

Vali Epcim’e hayırlı olsun ziyaretleri başladı

Bayburt’ta kısa bir süre önce görev başı yapan Vali Cüneyt Epcim’e hayırlı olsun ziyaretleri başladı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:44
Vali Epcim’e hayırlı olsun ziyaretleri başladı

Bayburt’ta kısa bir süre önce görev başı yapan Vali Cüneyt Epcim’e hayırlı olsun ziyaretleri başladı.


Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Bayburt Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Fatih Baltacı, Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.


Vali Epcim, kendisini ziyarete gelen Genel Sekreter Demirdöğen ve Baltacı ile KUDAKA çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret dolayısıyla memnuniyet duyduğunu kaydeden Vali Epcim, Genel Sekreter Demirdöğen ile Baltacı’ya çalışmalarında başarılar diledi.


KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise Vali Cüneyt Epcim’e yeni görevinin hayırlı olması dileklerini ileterek misafirperverliği dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.


17. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker’de, Vali Cüneyt Epcim’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Vali Epcim, Albay Diker’e ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.


Gün içerisinde Vali Epcim’i ziyaret edenlerin arasında Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanlığı heyeti de yer aldı.


Vali Epcim, BTSO Başkanı Süleyman Seyhan eşliğinde ziyaretine gelen Yönetim Kurulu Üyelerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Yeni görevinin hayırlı olması temennilerini ifade eden Başkan Seyhan ile Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden Vali Epcim, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.


Valilik makamında gerçekleşen ziyarette BTSO Genel Sekreteri Önder Karaoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Alim Karslıoğlu, Osman Gülsüm ve Murat Kardeş yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 18:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım: “Türkiye garantör olarak karşılığını veriyor”
    1. Yıldırım: “Türkiye garantör olarak..
    2. Liverpool'dan kaleci transferi
    3. Vesely, Dünya Kupası'nda yer alamayacak
    4. Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
    5. Antalya'da köpeğin ayağını ve ağzını..
    6. Donald Trump'tan 'beyaz ırkçılığın'..
    7. Fenerbahçe Üniversitesinden Ersun..
    8. Ülkücülere haydut diyen Meral..
    9. Bilal Erdoğan: Bilimde Müslümanların..
    10. 11. Büyükelçiler Konferansı
    11. Gazişehir Gaziantep'te Ayhan Akman..
    12. Tacikistan'da eğitim uçağı kazası: 1 ölü
    13. Ayvalık’ta aynı bölgede 3 gün arayla..
    14. Esed rejimi İdlib'de 'şartlı' ateşkesi..
    15. Hong Kong'daki protestolar
    16. THK’dan kurban derisi için bağış..
    17. ING Türkiye istikrarlı performansını..
    18. Malatya’da kamyonet minibüse çarptı: 2..
    19. Çeşme’de kadın doğum uzmanı görevine..
    20. "DPÜ’den sözde ’barış bildirisi’ne..
    21. Tekirdağ’da dev operasyon: 4 milyon..
    22. Kerkük-Musul hattında kapsamlı DEAŞ..
    23. ING Türkiye'den ilk yarıda 1,2 milyar..
    24. O ülkede deprem! Uçakları olmayan..
    25. Ankara’da yasa dışı eylem yapan gruba..
    26. Vali Epcim’e hayırlı olsun ziyaretleri..
    27. "Tayyip'in boynuna kılıcı vurur..
    28. Betonart Mimarlık Yaz Okulu kapanış..
    29. İran Sağlık Bakanından ABD'ye yaptırım..
    30. 50’ye yakın işçi maaşlarını..
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    Ahmet Davutoğlu'na yakın isimden Konya açıklaması!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır