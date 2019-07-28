Vali Epcim davul zurna ile Bayburt’a uğurlandı

Hakkari Vali Yardımcılığı ve Belediye Başkan Vekilliğini yürüten Cüneyt Epcim, Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla atandığı Bayburt iline davul zurna ile uğurlandı

Hakkari Vali Yardımcılığı ve Belediye Başkan Vekilliğini yürüten Cüneyt Epcim, Bayburt’a vali olarak atandı. Epcim için Hakkari halkı tarafından bir uğurlama töreni düzenlendi. Eski valilik binası önünde düzenlenen uğurlama törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Pala, Mustafa Duruk, İdris Gölbaşı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, STK’lar, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Evinden dışarı çıkan Epcim, kapıda bekleyen kalabalık tarafından davul zurna ile karşılandı. Kalabalıkla tek tek tokalaşan Epcim, herkesten helallik isteyerek, “Cefakar Hakkari halkına bu uğurlama töreninden dolayı teşekkür ediyorum. Hakkari kabuğunu kırarak iyi ve güzelliğe doğru yol almakta. Bu yol alma içerisinde bizde son 5 yıl içerisinde çalışma gayreti içerisinde olduk. Valimizin önderliğinde, Cumhurbaşkanımızın, İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın özel destekleriyle Hakkari için önemli atılımlar gerçekleştirildi. Bu atılımlar bundan sonra da devam edecek. Bölgede huzur ortamı gelişiyor ve bu gelişmeye paralel bir şekilde sosyal kalkınma gerçekleşiyor. Dolayısıyla sosyal kalkınma gerçekleştikçe ihsanların refah ve huzuru da artıyor” dedi.

Hakkari’yi çok sevdiğini de dile getiren Epcim, “Hakkari’de emek verdikçe şehri sevdim, şehri sevdikçe de daha fazla emek verdim. Bu şehre emek ve sevgi ilişkisi üzerinde hizmet verilmeye çalışıldı. Benim olduğum yerde Hakkarililere her zaman özel bir alan açılacaktır. Biz Hakkari’yi seviyoruz Hakkari’de bizi seviyor. Allah hepinizden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Vali Akbıyık’ı köşkün bahçesinde ziyaret ederek vedalaşan Epcim büyük bir araç konvoyu eşliğinde Hakkari’den ayrıldı.