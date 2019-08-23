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Vali Epcim, Bayburt - Gümüşhane Havalimanı çalışmalarını yerinde inceledi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ile beraber yapımı devam eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanında incelemelerde bulundu.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:00
Vali Epcim, Bayburt - Gümüşhane Havalimanı çalışmalarını yerinde inceledi

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ile beraber yapımı devam eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanında incelemelerde bulundu.


Bayburt’a 47 kilometre uzaklıkta Gümüşhane’nin Köse İlçesi Salyazı Köyü sınırları içerisinde yer alan havalimanında çalışmalar 150 kişilik ekip ve 100 araçla aralıksız devam ediyor. Tamamlandığında yıllık 2 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanının 2021 yılında hizmete alınması hedefleniyor.


Ana pistin 3 bin metre uzunluğa, 60 metre genişliğe sahip olacağı havalimanında altyapı inşaatının yüzde 35’i tamamlandı. Proje tamamlandığında 36 bin metre karelik apron ile 20 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak.


Projenin son durumu hakkında yüklenici firma Bayburt Grup yetkililerinden bilgiler alan Vali Epcim, çalışmaların sürdürüldüğü alanda incelemelerde bulundu. Vali Cüneyt Epcim, Bayburt - Gümüşhane Havalimanı’nın başta bu iki il olmak üzere bölgedeki diğer iller açısından da önemli bir hizmet olduğunu dile getirdi.


Vali Epcin, “İnşaat çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini görmek bizleri ziyadesiyle memnun etti. Bayburt - Gümüşhane Havalimanı inşallah bir iki yıl içerisinde vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak. Başta Bayburt ve Gümüşhane illerimiz olmak üzere bölgemizdeki diğer illere de önemli sosyo ekonomik katkılar sağlayacak. Gurbetçilerimiz memleketlerine çok daha kısa zamanda, daha konforlu bir şekilde ulaşabilmek için projenin bitmesini bekliyorlar.” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:00
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