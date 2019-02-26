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Vali Enver Ünlü cadde ve sokaklarda çöp topladı

Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atık konusunda farkındalık oluşturmak için kurum müdürleri, öğrenciler, vatandaşlar ve İş-Kur çalışanlarıyla sokak ve caddelerde çöp topladı

26 Şubat 2019 Salı 12:18
Vali Enver Ünlü cadde ve sokaklarda çöp topladı

IĞDIR (AA) - Iğdır Valisi Enver Ünlü ve beraberindekiler, ''Sıfır Atık Projesi'' çerçevesinde Iğdır'da sokak ve caddelerin temizlenmesine yardım etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkiye genelinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında, Iğdır Valisi Enver Ünlü, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlarla çöp topladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı olarak İş-Kur bünyesinde kurulan ''Sıfır Atık Iğdır Ekibi'' ile Bağlar Mahallesi'ndeki sokak, cadde ve boş arazilerdeki çöpleri toplayan Ünlü, etkinlik sonrası AA muhabirine açıklamada, kaynakların daha verimli kullanılması, geri kazanımın sağlanması ve Iğdır'da farkındalık oluşturulması için "Sıfır Atık Projesi"ne çok önem verdiklerini belirtti.

Uygulanan projenin gelecek nesiller için de önemli olduğunu belirten Ünlü, "Çocuklarımızın dışarıda atıklarla karşılaşmasını istemiyoruz. Ben de öğrenci babasıyım ve çocuklarımıza güzel, temiz alanlar bırakarak bu bilinci sahiplenmelerini istiyoruz. Marketlerde plastik poşet kullanımı yüzde 70'lere kadar azaldı. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un ifade ettiği gibi yılbaşı itibarıyla kişi başına 440 adet olan poşet kullanım sayısının, yıl sonunda 90'lara düşmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Ünlü, vatandaşların özellikle geri dönüşüme duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da sürekli ifade ediyor, eskiden olduğu gibi fileleri kullanalım, bu olumsuz manzaraları hem şehrimizin hem de ülkemizin gündeminden çıkaralım. Bugün burada topladıklarımız çöp değildir, bunlar geri dönüştürülebilir ve ekonomiye kazandırılabilir atıklardır. Şehrimizin her yerine geri dönüşüm kutularını bıraktık, vatandaşlarımızı bu hususta duyarlı olmaya davet ediyoruz. Güzelliği, yeşili ve bahçeleriyle ün yapmış Iğdır'ımızı koruyalım ve bu şekilde anılmasını devam ettirelim.''

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:18
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