0553 313 94 23

Vali Elban, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 15 Nisan İlköğretim okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

14 Haziran 2019 Cuma 16:33
Vali Elban, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 15 Nisan İlköğretim okulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.


Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Vali Süleyman Elban, il genelinde yaklaşık 165 bin öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.


Karne dağıtım töreninin düzenlendiği 15 Nisan İlköğretim okulunda konuşma yapan Vali Elba, Milli Eğitim Bakanlığının yaz döneminde ailelere ve öğrencilere tatil dönemi için tavsiyeleri olduğunu belirterek, ‘’Bu tatil döneminde çocuklarımız dinlenerek, eğlenerek, biraz da kitap okuyarak 2019-2020 eğitim öğretim yılına da hazırlıklı, sağlıklı ve dinç şekilde gelmelerini ümit ediyoruz." Şeklinde konuştu.


Öğrencilere tatillerini iyi geçirmelerini dileyen Elban, Türkiye genelindeki 18 milyon öğrenciye de yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek öğrencilere başarılar diledi.


Öğrencilere karne ve hediyelerinin verilmesiyle başlayıp kodlama atölyesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve İbrahim Çeçen Vakfı tarafından hazırlanan kütüphanenin açılışıyla son bulan programa Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:33
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban puanları 2019
    1. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa taban..
    2. Kapalıçarşı'da altın
    3. Alp Alkaş Perakende Gayrimenkul..
    4. Vali Öksüz, YKS sınavı vatandaşlara..
    5. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
    6. “Mobbing” tüm yönleriyle ele alındı
    7. İlk mahsul Beyaz Altın Mahallesi’nden
    8. Haymana’da model uçak keyfi
    9. Çeşme Gümrüğü’nde sahte pasaportla..
    10. Hak - İş Onursal Başkanı Salim..
    11. Tosya’da karne heyecanı yaşandı
    12. Sivas’ta kaplıcalar için otobüs..
    13. Kocaeli’de 12 FETÖ şüphelisinden 2’si..
    14. Şanlıurfalılar gemi ehliyeti almak..
    15. Çorlu’da torbacı operasyonu
    16. Hüyük Kaymakamı Şenoğlu göreve başladı
    17. Yalovalı girişimci yüzde 50 hibe..
    18. Antalya’dan ihbar edildi, Tekirdağ’da..
    19. Mitsubishi Electric "İşimiz Gücümüz..
    20. Hayalimdeki İş İnsanı yarışmasının..
    21. "Yatırım iştahı ve motivasyonu azalmak..
    22. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti
    23. Jandarmadan tatbikatlı coşkulu kutlama
    24. Çınar, öğrencilerin karne sevincine..
    25. Dedektör köpekler hünerlerini sergiledi
    26. Tayini çıkan hakim ve savcılara veda..
    27. Abdulmehdi ve Pompeo İran gerilimini..
    28. Vali Ekinci, “Jandarma, milletimizin..
    29. Bartın Üniversitesi öğrencilerinin..
    30. Tahtaköprü Meydana yenilendi
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Fatih Altaylı'dan Uğur Dündar iddiası! 'İsmail Küçükkaya'yı arayıp...'
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...