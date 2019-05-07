Vali Ekinci, koruyucu aile ve çocuklarla bir araya geldi

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, ilk iftarını koruyucu aile ve çocuklarla birlikte yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafındanbir restoranda koruyucu aileler ve çocuklar için iftar programı düzenledi. Programa aileler ve çocukların yanı sıra Vali Kadir Ekinci, AÇSH Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanı Hakkı Bilgiç, kurum müdürleri ve eşleri katıldı. Programda koruyucu ailelerle tanışan Vali Ekinci, sorun ve talepleri dinledi.

Türkiye’de sosyal devlet anlayışında ciddi mesafeler alındığını aktaran Vali Kadir Ekinci," Engellilerimize ve engelli bakıcılarına, yaşlılarımıza, dullarımıza, doğum yapan annelerimize,asker yakınlarına ve daha birçok kesime farklı maddi destekler veriliyor. Sosyal ve ekonomik destek ile ekonomik sıkıntılar çeken yüzlerce ailemize yardımcı oluyoruz. Diğer yandan kurum hizmeti verdiğimiz bakım ve koruma kararlı çocuklarımıza sevgi evlerinde, çocuk evlerinde son derece modern ortamlarda ve insan sevgisinin merkeze alındığı bir hassasiyetle çocuklarımıza emanet olarak bakıyor. Sağlık, barınma, eğitim, ulaşım, iaşe, elbise, sosyal faaliyet, spor ve aylık harçlık gibi her türlü ihtiyaçlarını görüyoruz. Ancak bunun bir adım ötesi olarak da bakanlığımız ‘Koruyucu Aile’ hizmet modelini geliştirdi. Artık çocuklarımız gönüllü ailelerin yanında kalacak ve her türlü hukuki haklarını aile üzerinden takip edeceğiz. Hamdolsun ilimizde ve yurdun dört bir yanında bu proje ziyadesiyle ilgi gördü. Bingöl’ümüzde de 35 çocuğumuz 26 Koruyucu Aile yanında kalmaktadır. Anadolu insanının inancı, kültür ve medeniyet bilinci, insan sevgisi, paylaşma duygusu, zorda olanı sahiplenme kültürü bu projeyi daha da ileri seviyelere götürecektir inşallah. Bundan dolayı bizler ailelerin yanlarında kalan çocuklarımızla ilgili hiçbir endişe veya şüpheye sahip değiliz”dedi.