Vali Ekinci, kazada yaralananları ziyaret etti
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, dün meydana gelen trafik kazasında yaralananları ziyaret etti.05 Haziran 2019 Çarşamba 13:58
Bingöl Valisi Kadir Ekinci, dün meydana gelen trafik kazasında yaralananları ziyaret etti.
Kaza, Bingöl-Genç karayolunun 3’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 VKB 52 plakalı otomobille plakası öğrenilemeyen bir otomobili çarpıştı. Kazada, 1’i ağır5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarlaBingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hastanede tedavileri süren yaralıları, Vali Kadir Ekinci ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Öte yandan kazada ağır yaralanan 1 kişinin Diyarbakır’a sevk edildiği öğrenildi.
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