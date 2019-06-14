0553 313 94 23

Vali Ekinci, “Jandarma, milletimizin huzur içerisinde yaşaması için hizmet vermektedir”

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, “Jandarma Teşkilatı, kurulduğu günden bu yana aynı görev bilinci ve hassasiyet ile devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin muhafazası, milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için özveri ile hizmet vermektedir” dedi.

14 Haziran 2019 Cuma 17:10
Vali Ekinci, “Jandarma, milletimizin huzur içerisinde yaşaması için hizmet vermektedir”

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, “Jandarma Teşkilatı, kurulduğu günden bu yana aynı görev bilinci ve hassasiyet ile devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin muhafazası, milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için özveri ile hizmet vermektedir” dedi.


Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısı ile İl Jandarma Komutanı Albay Mevlüt Dirim ve beraberindeki heyet, Vali Kadir Ekinci’yi ziyaret ederek çiçek verdi.İl Jandarma Komutanı Dirim, Vali Ekinci’ye ziyarette Jandarma Teşkilatı’nın tarihçesi ve Jandarmanın il merkezi ve ilçelerdeki faaliyetleri hakkında bilgi sunumunda gerçekleştirdi.


Jandarmanın kuruluş yıl dönümü ile ilgili konuşan Vali Kadir Ekinci ise," Başarılı çalışmaları ile milletimizin teveccühlerine mazhar olan Jandarma Teşkilatımızın 180’inci kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Güzide kurumlarımızdan biri olan jandarma teşkilatı kurulduğu günden bu yana aynı görev bilinci ve hassasiyet ile devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin muhafazası, milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması için özveri ile hizmet vermektedir. Jandarma teşkilatımız emniyet ve asayiş hizmetleri yanında terörle mücadele konusunda da önemli ve başarılı çalışmalar yapmaktadır. Jandarma’mızın yüksek sorumluluk bilinciyle almış olduğu bu görevi bugün olduğu gibi gelecekte de aynı şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Bu hizmetler esnasında şehadet makamına ulaşan kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yalovalı girişimci yüzde 50 hibe desteğiyle sera kurdu
    1. Yalovalı girişimci yüzde 50 hibe..
    2. Antalya’dan ihbar edildi, Tekirdağ’da..
    3. Mitsubishi Electric "İşimiz Gücümüz..
    4. Hayalimdeki İş İnsanı yarışmasının..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'a gitti
    6. "Yatırım iştahı ve motivasyonu azalmak..
    7. Jandarmadan tatbikatlı coşkulu kutlama
    8. Çınar, öğrencilerin karne sevincine..
    9. Dedektör köpekler hünerlerini sergiledi
    10. Tayini çıkan hakim ve savcılara veda..
    11. Abdulmehdi ve Pompeo İran gerilimini..
    12. Vali Ekinci, “Jandarma, milletimizin..
    13. Bartın Üniversitesi öğrencilerinin..
    14. Tahtaköprü Meydana yenilendi
    15. Başkan Pekmezci, YKS’ye girecek..
    16. Başkan Yüksel, temizlik çalışmalarını..
    17. Kibritle tüp kaçağı kontrolü faciaya..
    18. UMED: Murat Alan'a saldırıyı kınıyoruz!
    19. İki ayrı uyuşturucu operasyonunda 3..
    20. Beyüzümü ve Seyrantepe’de susuzluk..
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    Skandal sözlerin ardından İmamoğlu ile Fatih Portakal birbirine girdi!
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    MAK Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı! 'Fark 200 bin'
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...