ValiEkinci, “Devletimiz bütün imkanları ile vatandaşımızın hizmetindedir”

BİNGÖL (İHA) – Devletin bütün imkanları ile vatandaşın hizmetinde olduğunu belirten Vali Kadir Ekinci, “İlçelerimizi, köylerimizi ve mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşımızın sorunlarını dinliyoruz.Çözüm için el ele, gönül gönüle birliktelikler geliştiriyoruz” dedi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, ‘Vatandaşla Buluşma’ programları kapsamında Yedisu ilçesini ziyaret etti. Yedisu Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Belediye Başkanı Salih Uçan ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Vali Ekinci, önce kaymakamlık ziyaretini gerçekleştirdi. Ardından ilçedeki esnafı ziyaret eden Vali Ekinci, talep ve önerileri dinledi.

Devletin bütün imkanları ile vatandaşın yanında olduğunu dile getiren Vali Kadir Ekinci, “ İlçelerimizi, köylerimizi ve mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşımızın sorunlarını dinliyoruz. Çözüm için el ele gönül gönüle birliktelikler geliştiriyoruz. Çünkü bizim için tek hedef, insanımızın memnuniyeti, huzur ve mutluluğudur. İnşallah kamunun imkanları geliştikçe bu vatandaşımıza yansıyacak ve yaşam kalitesi daha yüksek bir ülke olacağız. Göstermiş olduğunuz samimiyet ve misafirperverlikten ötürü hepinize teşekkür ederim” dedi.

Ziyaretler esnasında karşılaştığı çocuklarla da yakından ilgilenen Vali Ekinci,onlarla sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi.