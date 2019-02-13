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Vali Ekinci, “Bağımlılıkla mücadele sürecek”

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, “Bingöl’de uyuşturucu, kumar, tütün ve teknoloji gibi bağımlılık yapan tüm unsurlar ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:28
Vali Ekinci, “Bağımlılıkla mücadele sürecek”

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, “Bingöl’de uyuşturucu, kumar, tütün ve teknoloji gibi bağımlılık yapan tüm unsurlar ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde mücadelemizi devam ettireceğiz” dedi.


Vali Kadir Ekinci, Başkanlığında ‘Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’ toplantısı yapıldı.


İçişleri Bakanlığı’nın emriyle tüm Türkiye’de aynı gün ve saatte düzenlenen toplantıda, bağımlılık konusu hakkında yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve istatistik bilgiler paylaşıldı.


Daha sonra Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bingöl Şube Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Bayram Yurt tarafından ‘sigara, alkol, madde ve kumar’ konulu sunum yapıldı.Ardından ‘Yeşil Dedektör’ projesi ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.


Mücadeleni aralıksız bir şekilde devam edeceğinin altını çizen Vali Kadir Ekinci, ‘Bingöl’de uyuşturucu, kumar, tütün ve teknoloji gibi bağımlılık yapan tüm unsurlar ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm kurumlarımızla işbirliği içerisinde mücadelemizi devam ettireceğiz.Bu kapsamda bakanlığımızın ‘UYUMA’ (Uyuşturucu İle Mücadelede Mobil Uygulama) projesinin de İl Sağlık Müdürlüğümüzün faaliyetlerine dahil edilmelidir. Çocuklarımız bizler için son derece kıymetlidirler. Bir çocuğun bazen ili ve ülkeyi aşan potansiyeli olabilir. Her çocuğun ayrı birer değer olduğu inancıyla ve yine yarınların huzuru ve güveni adına çocuklarımızla daha fazla ilgilenmeliyiz. Tek bir çocuğunuzun dahi herhangi bir maddeye bağımlı olmaması hedefiyle çalışmalıyız. Bir insanı yaşatan alemi yaşatmış olur ilkesinden hareketle her çocuğumuzu ayrı ayrı ele almalı ve korumalıyız.Dolayısıyla bir çocuğumuzu bile bu bağımlılıktan el birliği ile kurtarabilirsek ne mutlu bize"dedi.



“Kurumlarımız üzerine düşeni yapmaya devam ediyor”


Uyuşturucu ve diğer unsurların önünü kesmenin önemli olduğuna da değinen Ekinci, “Malumunuz uyuşturucunun, kaçak sigaranın ya da diğer unsurların arzını kesmek her şeyden önemlidir. Arkadaşlarımızın bu konuda yoğun mesailerinin ve ciddi emeklerinin olduğunu biliyorum. Metruk binaların yıkımı ve parklardaki ışıklandırma konularında valilik, yerel yönetimler ve kaymakamlıklar olarak gereken hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Parkların ve okul çevrelerinin ışıklandırılması ile birlikte güvenlik birimlerimizin güvenlik kameraları ile daha işlevsel görev yapabilmeleri sağlanacaktır.Kurumlarımız bağımlılıkla mücadele konusunda üzerlerine düşeni hakkıyla yapma gayreti içindeler. Ancak bu zehre alışmış çocuklarımız için ayrı bir sayfa açmamız, daha farklı yöntem ve teknikler geliştirmemiz lazım. Gençlerimize ulaşma, onlarla daha fazla zaman geçirme, farklı etkinliklerle bazı davranışlar kazandırma konusunda daha aktif olmalıyız.Yaş grupları açısından bakıldığında özellikle Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden, diğer kurumlarımız ile de istişare ederek projeler bekliyoruz. Yaptığınız taslak projeleri bizimle paylaşın. Bizler, valilik ve belediye olarak bu projenin içerisinde olacağız. Bundan sonraki toplantıda inşallah bunun detaylarını konuşacağız. Yeşilay her halükarda bu projenin içinde olmalıdır. Tüm kurumlarımız ile mümkünse lise mezunu yaş grubuna hitap edecek tarzda bir proje istiyoruz. Öncelikli olarak bu potansiyeli tespit etmek lazım. Bu potansiyel gruba nasıl yaklaşılır.Hazırlayacağımız projelerde bilhassa vatandaşımız aktif şekilde yer almalıdır"ifadelerini kullandı.


İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleşen programa Vali Kadir Ekinci’nin yanı sıra Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Vali Yardımcısı Yusuf Gemici, İlçe Kaymakamları, kurum müdürlerive kurul üyeleri katıldı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:28
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