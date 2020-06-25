  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Vali duyurdu! İzmir için flaş karar

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 13:13:00 - 2020-06-25 13:48:14
Vali duyurdu! İzmir için flaş karar

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında aldıkları karar doğrultusunda il genelinde maske takmanın zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle İzmir Valisi olarak atanan ve 18 Haziran'da göreve başlayan Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Pandemi Kurulu'nun, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirtti.

Köşger, açıklamasında, "Tüm katılımcıların mutabakatıyla aldığımız ilk kararla İzmir'de il genelinde maske takmak zorunlu oldu. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İstanbul’da deprem fay hattına en yakın ilçeler hangileri?
İstanbul’da deprem fay hattına en yakın ilçeler hangileri?

Gündem

İstanbul’da deprem fay hattına en yakın ilçeler hangileri?

Erzincan’da fay hattı nereden geçiyor?
Erzincan’da fay hattı nereden geçiyor?

Gündem

Erzincan’da fay hattı nereden geçiyor?

Doğu Anadolu fay hattı hangi şehirlerden geçiyor? Fay hattı sorgulama
Doğu Anadolu fay hattı hangi şehirlerden geçiyor? Fay hattı sorgulama

Gündem

Doğu Anadolu fay hattı hangi şehirlerden geçiyor? Fay hattı sorgulama

Ankara’da hangi ilçeler depreme dayanıklı
Ankara’da hangi ilçeler depreme dayanıklı

Gündem

Ankara’da hangi ilçeler depreme dayanıklı

Akdeniz fay hattı nereden geçiyor? Oturduğum yerde fay hattı var mı?
Akdeniz fay hattı nereden geçiyor? Oturduğum yerde fay hattı var mı?

Gündem

Akdeniz fay hattı nereden geçiyor? Oturduğum yerde fay hattı var mı?

Kahramanmaraş’ta fay hattı nereden geçiyor? Kahramanmaraş fay hattı haritası
Kahramanmaraş’ta fay hattı nereden geçiyor? Kahramanmaraş fay hattı haritası

Gündem

Kahramanmaraş’ta fay hattı nereden geçiyor? Kahramanmaraş fay hattı haritası

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı