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Vali Doğan’dan Şehit Onbaşı Kurt’un ailesine taziye

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan, Azez’de terör saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt’un Dörtyol İlçesi Yeşil Mahallesi’nde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

02 Temmuz 2019 Salı 14:08
Vali Doğan’dan Şehit Onbaşı Kurt’un ailesine taziye

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve eşi Gülden Gülüzar Doğan, Azez’de terör saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt’un Dörtyol İlçesi Yeşil Mahallesi’nde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Gerçekleşen ziyarette aile ile bir araya gelerek acılarını paylaşan Vali Doğan, şehide Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.


Şehit için okunan Kuran-ı Kerim’in ardından tüm şehitlerimiz için dualar edildi.


Taziye ziyaretine Vali Rahmi Doğan’ın yanı sıra 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk,Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetlerİl Müdürü Ali Sandıkçıhazır bulundu.


Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt, 9 Haziran 2019 tarihinde Suriye’nin Azez ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne yönelik terör saldırısında şehit olmuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 14:08
  1. doğa

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