Vali Doğan, Samandağ-Arsuz arasında yapımı süren yol çalışmalarını inceledi Vali Rahmi Doğan, Hatay’ın turizm faaliyetlerine önemli katkılar yapması beklenen Samandağ-Arsuz yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Rahmi Doğan, Hatay’ın turizm faaliyetlerine önemli katkılar yapması beklenen Samandağ-Arsuz yolu yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Samandağ ilçesi ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan sahil yolu çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Doğan, yüzde 35 fiziki gerçekleşmesi tamamlanan yol çalışmaları konusunda ilçe kaymakamlarından ve yüklenici firma yetkililerinden gelinen son nokta hakkında bilgi aldı.

Vali Doğan’a incelemelerde, Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yılmaz Kırgel, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve DSİ 63. Şube Müdürü Mehmet Ekinci eşlik etti.

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