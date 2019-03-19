Vali Doğan Dörtyol’da muhtarlarla buluştu

Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında Dörtyol ilçesinde “Muhtarlarla Buluşma Toplantısı gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda mahalle muhtarlarının katılımı ile gerçekleşen buluşma toplantısı,Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak’ın ilçe ile ilgili yaptığı bilgilendirme sunumu ile başladı.

Yapılan toplantıda konuşan Vali Doğan, “Eğitim konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Bu yılda yapılacak birkaç okulumuz var. Sağlıkla ilgili olarak da 150 yataklı hastane inşaatımız devam ediyor, bu da tamamlandığında sağlıkla ilgili sorunları çözmüş olacağız. Dörtyol bu konuda merkez konumunda Payas ve Erzin’de buraya geliyor. Körfezimiz çok önemli bir konumda. Erzin ve Dörtyol’daki narenciye ön planda. Payas’ tan başlayarak Erzin ve Dörtyol’u da içine alan çok ciddi bir sanayi kuruluşumuz var. Geçen yılki ihracat rakamlarımıza baktığımızda 3 milyar dolar. Gümrüklerimizden yapılan ihracatla birlikte yaklaşık 6 milyar dolar oluyor. Hatay için gerçekten iyi bir rakam. Bu şunu gösterir bölgemizde çok ciddi bir istihdam ve ciddi bir ekonomik hareketlilik vardır. Bu da fabrika demek, iş demek, istihdam demek, katma değer demek ve refah demek” dedi.

Dörtyol - Hassa arasındaki tünelin bir an önce bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Doğan, "Gelen her Bakanımıza Hassa - Dörtyol tünelini anlatıyoruz ve aldığım haberlere göre önümüzdeki ay proje ihalesinin yapılacağı hakkında. Bu çok önemli bizim için biz de 8 tane Organize Sanayi Bölgesi var. Bunlardan 3 tanesi çalışıyor ve diğerleri içinde çalışmalarımız devam ediyor. Yatırımcılar tarafından ciddi anlamda arsa talebi var. Özellikle Körfez bölgesinde neredeyse bir karış toprağa talip yatırımcılarımız var. Bu tünelin yapılması ile birlikte Hassa tarafından 107 bin hektarlık bir araziye yatırımcılara tahsis edilebilecek bir konuma geliyoruz. Bu tünel Gaziantep’i denizi 100 kilometre yaklaştırmış oluyor. Bu körfezin önemini daha da çok arttırmış oluyor. Türkiye’nin 30 yıldır uğraştığı bir terörle mücadele sorunu var. Geçen sene ilimiz kırsalında yaklaşık 50 terörist etkisiz hale getirildi. “Özellikle yapmış olduğumuz Zeytin Dalı Harekatı sonrasında bölgemiz daha güvenli hale geldi. Güvenlik sorununu çözdüğümüzde ise şehrimizde turizm ve ticaret anlamında bir canlanma başlamıştır. Şuanda bir heyet tarafından sahil bandında Hatay için neler yapılabilir onu araştırıyorlar. Hatay’ın turizmden daha büyük bir pay alması gerektiğini düşünüyoruz ve İnşallah önümüzdeki senelerde bunu da gerçekleştireceğiz. Türkiye giderek büyüyor. Çok çalışmalıyız. Bu sadece Türkiye için değil, gönül coğrafyamız da bizden yardım bekleyen insanlar için de önemli. Biz evlatlarımıza gelişmiş bir Türkiye bırakmanın gayreti içerisindeyiz. Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Ekonomik olarak da askeri olarak da güçlü olmalıyız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından muhtarlar söz alarak mahallelerinin ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Doğan’a ilettiler.

Vatandaşlarımızın kendisine ilettiği sorun ve talepleri dinleyen Vali Doğan, kısa sürede halledilebilecek sorunların çözümüne ilişkin ilgili kurum İl müdürlerine talimatlar verdi.

Toplantıya Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Çağın Taşkın, Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, kurum il müdürleri, ilgili kuruluşların üst düzey yetkilileri ve muhtarlar katıldı.