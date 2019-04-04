0553 313 94 23

Vali Deniz’in eşi Olcay Deniz KIrkağaç’ta incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz’in Eşi Olcay Deniz’in himayelerinde düzenlenen ve Kırkağaç Kaymakamı Süreyya Büyükköse’nin ev sahipliği yaptığı ilçe gezisi gerçekleştirildi.

04 Nisan 2019 Perşembe 15:25
Vali Deniz’in eşi Olcay Deniz KIrkağaç’ta incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz’in Eşi Olcay Deniz’in himayelerinde düzenlenen ve Kırkağaç Kaymakamı Süreyya Büyükköse’nin ev sahipliği yaptığı ilçe gezisi gerçekleştirildi.


Kırkağaç programına Olcay Deniz’in yanı sıra Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse’nin eşi Süreyya Büyükköse, vali yardımcıları ve kaymakam eşleri katıldı.


Olcay Deniz ve beraberindekiler ilk önce 6. Jandarma Komando Er Eğitim Komutanlığını ziyaret ettil. Burada Kırkağaç 6’ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı J. Alb. Ahmet Sel’in eşi Züleyha Sel’in ev sahipliğinde Tabur Komutanlığına ziyaret eden Olcay Deniz ve beraberindekiler, 1869 yılında Rumlar tarafından yapılan, 1923’teki mübadeleye kadar Rumlar tarafından kullanılan ve mübadele ile gelen Nart ailesine tahsis edilen evi ziyaret etti. Üçüncü kuşak Nart ailesinden Hamdi ve Birol Nart misafirlerine tarihi ev hakkında bilgiler verdi.


Olcay Deniz ve beraberindeki heyet daha sonra Kırkağaç ilçesinde faaliyet gösteren Ege Lokman, Bitki Dünyası ve Ege Tarımsal Çiçekçilik İşletmesine ziyaret ederek işletme hakkında yetkililerden bilgi aldı.



1657 yıllık anıt ağaca ziyaret


Daha sonra Kırkağaç’ın Bakır Mahallesi Emirahmet Mevkii’nde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2013 yılında tescillenerek koruma altına alınan ve daha önce 1657 yıllık olduğu tespit edilen anıt zeytin ağacını ziyaret eden Olcay Deniz ve beraberindekiler anıt ağacı dikkatlice inceledi.



Anıt ağaç 4 farklı zeytin türü veriyor


Ziraat Mühendisleri Süheyla Kırkağaç ve Fatma Keskin, üzerinde Edremit, Gemlik, Uslu ve Aydın Memecik olmak üzere dört çeşit zeytin bulunduğunu belirtirken anıt ağacın yıllık gübreleme, budama, ve rutin bakımlarının Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapıldığını, anıt ağacın gövde çapı 10.6 metre, tepe çapı 13 metre, boyu 6,84 metre olduğu bilgisini verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 15:25
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehzadeler Ticaret Merkezi’nde çalışmalar başladı
    1. Şehzadeler Ticaret Merkezi’nde..
    2. Başkan Kara üçüncü döneme dualarla..
    3. TKDK'den Elazığ'a 215 milyon lira hibe
    4. Başkan Gür, seçilen başkanları ziyaret..
    5. Han Şeyhun katliamı kurbanları 2...
    6. Akdenizli balıkçılar Gökova’da buluştu
    7. Manisaspor'un kupalarını kasap satın..
    8. İnşaat iskelesi çöktü: 2 yaralı
    9. Aydın Göz Hastanesi Söke’de şube açtı
    10. Ahlatlılardan kan bağışına yüksek..
    11. Yılmaz Özdil ile tokada devam!
    12. Başkan Tahmazoğlu, personeli ile bir..
    13. Genç MÜSİAD Karabük Şubesi birinci..
    14. Prens Harry ve Düşes Meghan’ın..
    15. Mehmet Çakın kimdir? Uşak belediye..
    16. Söke MHP Alpaslan Türkeş’i Vefatının..
    17. Bellona Kayseri Basketbol,..
    18. Adliyeye ‘Bebek Bakım ve Emzirme..
    19. Araban’da sel sularına kapılan ikinci..
    20. Muğla’da araç sayısı 495 bin 554’e..
    21. Vali Deniz’in eşi Olcay Deniz..
    22. Gaziantep’in en hızlıları
    23. Otizmli çocuğun polis olma sevinci
    24. Eyalet genelinde hissedildi! Ülke..
    25. Hatayspor, Ümraniyespor maçı..
    26. Başkan Demirci tebrikleri kabul ediyor
    27. Niğde Belediye Başkanı Emrah..
    28. Kimya sektöründen martta 1,8 milyar..
    29. Honda Türkiye'de yeni dönem atamaları..
    30. İŞKUR sahaya indi
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan tatile çıkıyor
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da son durum açıklandı
    İstanbul'da son durum açıklandı

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi