Vali Deniz’in eşi Olcay Deniz KIrkağaç’ta incelemelerde bulundu

Manisa Valisi Ahmet Deniz’in Eşi Olcay Deniz’in himayelerinde düzenlenen ve Kırkağaç Kaymakamı Süreyya Büyükköse’nin ev sahipliği yaptığı ilçe gezisi gerçekleştirildi.

Kırkağaç programına Olcay Deniz’in yanı sıra Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse’nin eşi Süreyya Büyükköse, vali yardımcıları ve kaymakam eşleri katıldı.

Olcay Deniz ve beraberindekiler ilk önce 6. Jandarma Komando Er Eğitim Komutanlığını ziyaret ettil. Burada Kırkağaç 6’ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı J. Alb. Ahmet Sel’in eşi Züleyha Sel’in ev sahipliğinde Tabur Komutanlığına ziyaret eden Olcay Deniz ve beraberindekiler, 1869 yılında Rumlar tarafından yapılan, 1923’teki mübadeleye kadar Rumlar tarafından kullanılan ve mübadele ile gelen Nart ailesine tahsis edilen evi ziyaret etti. Üçüncü kuşak Nart ailesinden Hamdi ve Birol Nart misafirlerine tarihi ev hakkında bilgiler verdi.

Olcay Deniz ve beraberindeki heyet daha sonra Kırkağaç ilçesinde faaliyet gösteren Ege Lokman, Bitki Dünyası ve Ege Tarımsal Çiçekçilik İşletmesine ziyaret ederek işletme hakkında yetkililerden bilgi aldı.

1657 yıllık anıt ağaca ziyaret

Daha sonra Kırkağaç’ın Bakır Mahallesi Emirahmet Mevkii’nde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 2013 yılında tescillenerek koruma altına alınan ve daha önce 1657 yıllık olduğu tespit edilen anıt zeytin ağacını ziyaret eden Olcay Deniz ve beraberindekiler anıt ağacı dikkatlice inceledi.

Anıt ağaç 4 farklı zeytin türü veriyor

Ziraat Mühendisleri Süheyla Kırkağaç ve Fatma Keskin, üzerinde Edremit, Gemlik, Uslu ve Aydın Memecik olmak üzere dört çeşit zeytin bulunduğunu belirtirken anıt ağacın yıllık gübreleme, budama, ve rutin bakımlarının Kırkağaç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapıldığını, anıt ağacın gövde çapı 10.6 metre, tepe çapı 13 metre, boyu 6,84 metre olduğu bilgisini verdi.