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Vali Deniz’den yerel gazetelere destek kararı

Manisa Gazeteciler Cemiyeti’nin yerel gazetelerin abone sayısını artırmak amacıyla başlattığı destek kampanyası giderek büyüyor.

17 Mart 2019 Pazar 12:41
Vali Deniz’den yerel gazetelere destek kararı

Manisa Gazeteciler Cemiyeti’nin yerel gazetelerin abone sayısını artırmak amacıyla başlattığı destek kampanyası giderek büyüyor. Kampanyaya bir destek de Manisa Valisi Ahmet Deniz’den geldi. Vali Deniz, yerel gazetelerin abone sayısını artırmak amacıyla her gazeteden 4’er abone yapılması kararı aldı.


Manisa’da yerel gazetelerin abone sayılarının düşmesi Manisa Gazeteciler Cemiyeti’ni harekete geçirdi. Cemiyet Başkanı Ali Filizkan önderliğinde başlatılan destek kampanyası ile Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi başta olmak üzere birçok oda, dernek, kurum ve kuruluş abone sayılarını artırarak yerel gazetelerin ayakta durmasına katkı sundu.


Kampanyaya bir destek de Manisa Valiliği’nden geldi. Vali Ahmet Deniz yerel gazetelerin abone sayısını artırmak amacıyla her gazeteden 4’er abone yapılması kararı aldı. Vali Deniz’in kararı basın camiasında da memnuniyetle karşılandı.


Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, geçtiğimiz aylarda bazı kuruluşların tasarruf tedbirlerini bahane ederek yerel gazetelerin abone işlemlerini iptal ettiğini hatırlatarak, "Basın sektörümüzün bu zor döneminde ilin mülki amirinin duyarlı davranarak yerel gazetelerin yanında yer alması bizleri sevindirmiş ve tüm kurum ve kuruluşlara da örnek olmuştur. Sayın Valimize bu değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hiç şüphesiz yerel gazetelere verilen her destek istihdama da katkıdır" dedi.



Kaymakamlar da harekete geçmeli


Basın camiasındaki daralmanın sadece merkezde değil ilçelerde de söz konusu olduğuna dikkat çeken Filizkan, "8’i Manisa merkez olmak üzere il genelinde toplam 23 gazetemiz haftanın 6 günü yağmur çamur demeden abonelerin adresine ulaştırılıyor. Bu meşakkatli işi yapan arkadaşlarımız çok büyük özveriyle mesleklerini icra etmeye ve gazeteleri ayakta tutmaya çalışıyor. Bu bağlamda Manisa Valiliğinin kararının ilçe kaymakamlıklarına da örnek teşkil etmesini diliyor ve sayın kaymakamlarımızdan da ilçelerindeki gazetelere destek vermelerini bekliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:41
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