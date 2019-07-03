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Vali Deniz’den Manisa’nın kültürel alanlarında inceleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa’nın önemli kültürel değerleri olan Muradiye Camii, Ulu Camii, Eski Manisa Müzesi, Eski Valilik Konutu ve Yeni Müzenin İnşaatında incelemelerde bulundu.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:29
Vali Deniz’den Manisa’nın kültürel alanlarında inceleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa’nın önemli kültürel değerleri olan Muradiye Camii, Ulu Camii, Eski Manisa Müzesi, Eski Valilik Konutu ve Yeni Müzenin İnşaatında incelemelerde bulundu.


Manisa Valisi Ahmet Deniz Manisa’nın kültürel alanlarında incelemelerde bulundu. Saruhan Bey’in torunu İshak Çelebi tarafından 1366 yılında Mimar Emet Bin Osman’a yaptırılan, Spil Dağı’nın kuzey eteklerinde, şehre hakim bir konumda yer alan Ulu Camii’de inceleme yapan Vali Deniz, projesi Mimar Sinan’a ait olan ve III. Murat adına 1583-1592 yılları arasında yaptırılan Muradiye Camii’ni de ziyaret etti. Vali Deniz ayrıca medrese ile cami arasındaki avluda yer alan 1812 yılında Karaosmanoğlularından Hüseyin Ağa tarafından yaptırılan ve günümüzde Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi olarak hizmet veren alanda da incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


Vali Deniz, incelemeler sonrası camide karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet etti.


30 binden fazla eserin bulunduğu Eski Manisa Müzesini de gezen Vali Ahmet Deniz daha sonra 7 bin 500 metrekare kapalı, 2 bin 400 metrekare sergileme alanı olmak üzere toplam 10 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Yeni Manisa Müzesi inşaatında incelemelerde bulundu.


Vali Deniz, Yeni Manisa Müzesinin kentin tarihine ışık tutacağını, özellikle Osmanlı şehzade eğitim kültürüne ait inceliklerin ziyaretçilere gösterileceğini ayrıca Manisa’nın tarih ve kültürünü yansıtan birçok maket ve canlandırmanın da müzede yapılacağını ifade etti.


Vali Ahmet Deniz, Eski Vali Konağı’nın büyük çaplı onarım yapılarak Manisa Şehir Müzesine dönüştürülmesi için yürütülen proje çalışmalarınıda inceledi.


İncelemelerde Vali Ahmet Deniz’e İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, Vakıflar Bölge Müdürü Fethi Koç, Vakıflar Manisa Şube Müdürü Ayçin Çetin, ilgili personel ve restorasyonları üstlenen firma yetkilileri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:29
  1. kültür
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