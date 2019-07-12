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Vali Deniz’den Kula’nın turizm bölgelerinde inceleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa’nın Kula ilçesini ziyaret ederek Jeopark bölgesi olan Kula Peri Bacaları ve birinci aşama lav akıntılarında oluşan bazalt sütunlarında incelemelerde bulundu.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:41
Vali Deniz’den Kula’nın turizm bölgelerinde inceleme

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa’nın Kula ilçesini ziyaret ederek Jeopark bölgesi olan Kula Peri Bacaları ve birinci aşama lav akıntılarında oluşan bazalt sütunlarında incelemelerde bulundu.


Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa’nın Kula ilçesini ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu. Emre Köyünde bulunan Carullah Bin Süleyman Camii iç mekanında ve çevresinde incelemelerde bulunan Vali Deniz, camii hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Deniz, daha sonra tasavvuf yorumunu benimseyen, derin bir hoşgörü anlayışı bulunan, Türk düşünüş edebiyatının en büyük şairlerinden biri olan Yunus Emre ve onu yetiştiren hocası Tapduk Emre’nin türbelerini ziyaret etti. Türbenin çevre düzenlemesine ilişkin çalışmaları da inceleyen Vali Deniz’e yetkililer tarafından çalışmalarla ilgili bilgi verildi.


Kula’da jeotermal sera yapılacak alanda ve sondaj kuyusunda inlemelerde bulunan Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve Jeoloji Mühendisi Nuran Sevimli Akkoç’tan Emir Kaplıcalarının da bulunduğu jeotermal alan ve tesis hakkında bilgi aldı.


Vali Deniz Kulalı sporcuları da ihmal etmedi. 9 branşta Kula Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından eğitim verilen spor salonunda incelemelerde bulunan Vali Deniz, voleybol ve badminton öğrencileri ile bir araya gelerek Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’ten bilgi aldı.


Çocuklar ile sohbet eden Vali Deniz, spora hayatlarında her zaman yer vermelerini isteyerek “Türkiye, kızlar voleybol takımlarında Avrupa ve Dünya şampiyonları çıkarıyor. Yetenek taramalarıyla spora kabiliyeti olan öğrencilerin yönlendirilmesi gerekmekte. Sporda alt yapı çok önemli. İlimizde, spor faaliyetlerinin artması ve çocuklarımızın spora yönlendirilmesi için güzel çalışmalar yapılıyor” dedi.



Vali Deniz, Kula Peri Bacaları ve bazalt sütunlarını gezdi


Vali Ahmet Deniz, ‘Tabiat Anıt’ olarak tescil edilerek sit alanı ilan edilen, Türkiye’nin tek, Avrupa’nın 58., dünyanın ise 100. jeoparkı unvanlı bölgesi olan Kula Peri Bacalarında ve birinci aşama lav akıntılarında oluşan bazalt sütunlarında da incelemelerde bulundu. Bölge hakkında bilgi alan Vali Deniz, Kula’da ki doğal güzelliklerin daha çok ön plana çıkarılması gerektiğini ifade ederek “Kalın Lav örtülerinin hızlı soğuması esnasında meydana gelen bazalt sütunları ve ısı değişiklikleri, yağmur, rüzgâr ve erozyon etkisiyle oluşmuş peri bacaları Kula’nın doğal güzellikleri. Bu güzellikleri korumak ve tanıtımını yaparak bölgeye gelen turist sayısını arttırmak gerekli. Bu konuda hepimize önemli görevler düşüyor. Hep birlikte çalışarak Manisa’nın tanıtımına katkı sağlamalıyız” dedi.


Fotoğrafçılık merakı da olan Vali Deniz Kula’daki jeopark alanında fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:41
  1. fotoğraf
  2. doğa
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