Vali Deniz, Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı
Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına katılmak için ilçeye giden Vali Ahmet Deniz Soma Kaymakamlığına resmi işlemleri için gelen vatandaşlarla sohbet etti.25 Temmuz 2019 Perşembe 17:05
Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına katılmak için ilçeye giden Vali Ahmet Deniz Soma Kaymakamlığına resmi işlemleri için gelen vatandaşlarla sohbet etti.
Vali Deniz, daha sonra Kaymakamlık Toplantı Salonu’nda yapılan Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısına katıldı. Vali Ahmet Deniz’in başkanlığında yapılan toplantıda, Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve Soma OSB Müteşebbis Heyeti üyeleri yer aldı.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Vali Ahmet Deniz ve beraberindekiler Soma Organize Sanayi Bölgesi için arazi incelemesinde bulundu.
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