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Vali Deniz, şehit babası Osman Akoral’ ı ziyaret etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şube Başkanı aynı zamanda şehit babası olan Osman Akoral ve ailesini ziyaret ederek bir süredir tedavi gören eşi Nurten Akoral’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:31
Vali Deniz, şehit babası Osman Akoral’ ı ziyaret etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şube Başkanı aynı zamanda şehit babası olan Osman Akoral ve ailesini ziyaret ederek bir süredir tedavi gören eşi Nurten Akoral’a geçmiş olsun dileklerini iletti.


Manisa Valisi Ahmet Deniz ve eşi Olcay Deniz, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve eşiyle birlikte Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Manisa Şube Başkanı aynı zamanda şehit babası olan Osman Akoral ve ailesini ziyaret ederek bir süredir tedavi gören eşi Nurten Akoral’a geçmiş olsun dileklerini iletti.


Vali Deniz ve Eşi Olcay Deniz ziyarette Osman Akoral’ın torunlarına oyuncak hediye ederek aile fertleriyle sohbet etti.


Osman Akoral ve aile fertleri ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını belirterek teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:31
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