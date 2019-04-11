Vali Deniz şehit aileleri ve gazilerle buluştu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Türk Polis Teşkilatının 174. Yıldönümü nedeniyle görevli polis memurlarının haftalarını kutladı, şehit aileleri ve gazilerle buluştu.

Türk Polis Teşkilatının 174. Yıldönümü nedeniyle Vali Ahmet Deniz Valilik bünyesinde görevli polis memurlarının da haftalarını kutladı. Manisa Valiliği bünyesinde çalışan polis memurları ile bir süre sohbet eden Vali Deniz, Türk Polisinin canla başla görev yaptığını ifade ederek, polis memurlarına kitap hediye etti.

Ardından Vali Ahmet Deniz, Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürünün ev sahipliğinde Polis Evi’nde düzenlenen yemek programında şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile buluştu.

Emniyet teşkilatının dünyada örnek gösterilen teşkilatlardan birisi olduğunu vurgulayan Vali Deniz Şehitleri rahmet ve minnetle andı, gazilere uzun ömürler diledi. Yemekte şehit aileleri ve gaziler ile yakından ilgilenen Vali Deniz, masaları gezerek sohbet edip hatırlarını sordu.

Yemek programına, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Müftüsü Sinan Cihan, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, emniyet mensupları ile şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.