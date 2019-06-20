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Vali Deniz Salihli’de doludan zarar gören çiftçilerle buluştu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Salihli Poyrazdamları ve Kemerdamları mahallelerinde incelemelerde bulunarak, sel ve dolu nedeniyle zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:19
Vali Deniz Salihli’de doludan zarar gören çiftçilerle buluştu

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Salihli Poyrazdamları ve Kemerdamları mahallelerinde incelemelerde bulunarak, sel ve dolu nedeniyle zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.


Vali Deniz’e Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Poyrazdamları Mahalle Muhtarı Harun Yaşa, Kemerdamları Mahalle Muhtarı Ahmet Ayyıldız ve mahalle sakinleri eşlik etti. Çiftçinin her zaman yanında olduğunu ifade eden Vali Ahmet Deniz, “Son bir hafta içerisinde il genelinde yoğun olarak gerçekleşen yağışlar ve dolu sebebiyle zarar gören alanlarda teknik personelimizle birlikte incelemelerde bulunmak ve çiftçilerimizin sorunlarını dinlemek için buradayız. Çiftçimizin yüzü gülerse bizim yüzümüz de güler. Üretmek kadar güzel bir şey yok. Çiftçilerimiz çalışıyor, üretiyor ve bir yıllık emeğinin karşılığını almak istiyor ama bazen doğal sebeplerden dolayı üzücü hadiseler yaşanabiliyor. Bizler, her zaman çiftçilerimizin yanındayız, yaşadığımız bu durumu en az zararla atlatmak için gerekeni yapacağız.” dedi.


Tarım sigortasının önemini vurgulayan Vali Deniz, “Tarımsal üretimi üstü açık fabrika olarak nitelendirebiliriz. Tarımsal faaliyetler diğer mal ve hizmetlere nazaran doğal afetlere ve iklimsel risklere daha fazla maruz kalmaktadır. Bu sebeple tarım sigortası büyük önem arz etmektedir. Manisa genelinde, tarım sigortası yaptırma oranı çok yüksek ancak bu oranın daha da yükselmesini istiyoruz. Hatta bütün çiftçilerimizin tarım sigortası yaptırmasını arzu ediyoruz. Dolu sebebiyle ürünleri zarar gören bütün çiftçilerimize geçmiş olsun diyor, bereketli bir yıl geçirmelerini diliyorum” dedi.


Domates toplayan tarım işçileriyle sohbet eden Vali Ahmet Deniz daha sonra mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Mahalle sakinleri kendi yetiştirdikleri ürünlerden Vali Deniz ve beraberindekilere ikram etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:19
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