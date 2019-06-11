0553 313 94 23

Vali Deniz, MUDER’i ağırladı

Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği (MUDER) Başkanı Osman Güreser ve yönetimi, Vali Ahmet Deniz’i ziyaret ederek, Manisa’da bulunan misafir öğrencilerle ilgili bilgi verdi.

11 Haziran 2019 Salı 12:35
Vali Deniz, MUDER’i ağırladı

Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği (MUDER) Başkanı Osman Güreser ve yönetimi, Vali Ahmet Deniz’i ziyaret ederek, Manisa’da bulunan misafir öğrencilerle ilgili bilgi verdi.


Dernek olarak Manisa’da misafir öğrencilerin ihtiyaçları ve şehre adapte olmalarında yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydeden MUDER Başkanı Osman Güreser valilik tarafından sağlanan destekler için teşekkür etti. 40’a yakın başarılı misafir öğrenci için 1. dönemde valilik tarafından bir defaya mahsus verilen maddi desteğin 2. dönemde de verilmesini talep eden Dernek Başkanı Güreser’in talebi Vali Deniz tarafından olumlu karşılanarak gerekli incelemeler için vali yardımcısına talimat verildi.


Farklı ülkelerden gelen misafir öğrencilerin Türkiye’nin gönül elçileri olduğunu ifade eden Vali Deniz, “Öğrencilerimiz, İlimizde bizlerin misafiridir. Toplumumuzda da misafirlere önem verilir. Bu sebeple öğrencilerimizin ihtiyaç ve sıkıntılarını gidermek, onlara sahip çıkmak bizlerin görevidir.” dedi.


Vali Deniz’i ziyaret eden MUDER Başkanı Osman Güreser’e derneğin yönetim kurulu üyeleri Muhammet Yılmaz ve Mehmet Yaşar da eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı
    1. Suriyelilerin bayram dönüşleri başladı
    2. Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip!..
    3. Elazığ’da Dünya Çevre Haftası yürüyüşü
    4. Diş eti hastalığı şeker habercisi..
    5. Başkan Özcan kursiyerleri yalnız..
    6. Bilecik’te Şeyh Edebali Türbesi’nin..
    7. İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa'ya..
    8. Pençe Harekatı sonrası harekete..
    9. Vali Demirtaş, en çok atık toplayan..
    10. Ağaçtan düştü belini kırdı
    11. Milli hentbolcular, 2020 Avrupa..
    12. Hatayspor Kulübünde olağanüstü kongre..
    13. Krize ilişkin çarpıcı açıklama!..
    14. Türkiye’de 40 bin kişiMS hastası
    15. Mızraklı: "Çocuk eksenli çalışmalar..
    16. "23 Haziran'da tek bir oyumuza halel..
    17. Aliağa Belediyesinin her ay bir kitap..
    18. Sivas’ta “Robot Şenliği”
    19. Ekmekte zehre genç “Tırpan”
    20. "Sokağın tatları" Akasya’da
    21. Bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il..
    22. 160 DTO üyesi, Barselona yolcusu
    23. "Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret..
    24. Vali Deniz, MUDER’i ağırladı
    25. Başkan Tuncel, Atburgazlılara verdiği..
    26. 20 dolarlık telefonlar dünyayı..
    27. Eskişehir’de şimşekli gece
    28. Medipol Başakşehir, Okan Buruk ile..
    29. Tokat’ta 6 ürün için coğrafi işaret..
    30. 610 milyonluk filoya rağmen vergi..
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı