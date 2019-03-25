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Vali Deniz Makedonya göçmenlerinin şenliğine katıldı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği (MAK-GÖÇ) tarafından düzenlenen geleneksel 13.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:42
Vali Deniz Makedonya göçmenlerinin şenliğine katıldı

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği (MAK-GÖÇ) tarafından düzenlenen geleneksel 13. Bahar Şenliğine katıldı.


Yunusemre ilçesi Çağatay Uluçay Ortaokulu bahçesinde yapılan 13. Bahar Şenliğinde Vali Deniz’i MAK-GÖÇ Başkanı Eyüp Deniz karşıladı. Burada konuşan Vali Deniz, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Tarihte cihan devleti kurduğumuzu, bunun da kökünde merhamet, sevgi, hoşgörü ve güzellik olduğunu belirten Vali Deniz, “Biz farklılıklarımızı zenginlik olarak gören bir milletiz. Bu bizim en büyük değerimiz. Bu coğrafya Yunus Emre’nin, Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Mevlana’nın sevgi tohumlarını attığı bir coğrafya. Bizim yapmamız gereken bu sevgiyi, bu hoşgörüyü yaymak. Çünkü sadece bizim değil, dünyanın buna ihtiyacı var. Batınında, doğunun da bizim medeniyetimize, bizim güzelliğimize ihtiyacı var. Bu güzellikleri hep beraber yaşatalım, değerlerimize, kültürümüze sahip çıkalım. Ortak vatanımız Anadolu diyeceğiz, Türkiye diyeceğiz. Hep beraber Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması için çaba sarf edeceğiz” dedi.


MAK-GÖÇ Başkanı Eyüp Deniz de Vali Deniz’i düzenledikleri şenlikte aralarında görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti. Başkan Deniz, bu yıl 13. kez düzenledikleri şenliği her yıl sürdürmek istediklerini belirtti. Şenlikte, yöresel halk oyunları gösterisi sunuldu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:42
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